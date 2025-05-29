ECOWAS, Uyuşturucuyla Mücadelede Yeni Dijital Veri Platformunu Tanıttı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), uyuşturucuyla mücadele kapsamında oluşturulan yeni dijital veri yönetim platformunun tanıtımını yaptı.

ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede bölgesel kapasiteyi artırmak amacıyla Nijerya'nın başkenti Abuja'da çalıştay başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, başkentte 3 gün sürecek çalıştayın, Batı Afrika Uyuşturucu Kullanımı Epidemiyoloji Ağı (WENDU) 2024 verilerinin üye ülkeler tarafından resmi olarak onaylanmasını da içerdiği ifade edildi.

Çalıştayda, uyuşturucuyla mücadelede ECOWAS tarafından oluşturulan yeni dijital veri yönetim platformunun tanıtımının da yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenli, merkezi ve kullanıcı dostu yapısıyla öne çıkan bu platform, ulusal odak noktalarının veri girişi yapmasına, komisyonun gerçek zamanlı erişim sağlamasına ve hızlı rapor üretimine imkan tanıyacak. Platformun, bölgedeki uyuşturucu izleme, koordinasyon ve politika geliştirme kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor."

Açıklamada, ECOWAS İnsan Gelişimi ve Sosyal İşler Komiseri Fatou Sow Sarr adına açılış konuşmasını yapan Daniel Amankwaah'ın ifadelerine de yer verildi.

Buna göre, WENDU raporlarının 2014'ten bu yana gelişimine katkı sağlayan ulusal odak noktaları ve uzmanlara teşekkür eden Amankwaah, Avrupa Birliği (AB) ve Afrika'nın Ulusötesi Organize Suçlara Tepkisinin Geliştirilmesi (ENACT-Africa) tarafından sağlanan finansal ve teknik desteğin önemine dikkati çekti.

ECOWAS'ın 2022-2026 Yönetim Stratejisi kapsamında, kurumsal güçlendirme, dijital dönüşüm ve bölgesel veri yönetişimi öncelikli alanlar arasında yer alıyor. Yeni dijital platformun hizmete alınması, bu stratejinin vatandaşlara yönelik hizmet sunumunu iyileştirme hedefine doğrudan katkı sağlıyor.

Çalıştay, bölge ülkelerinin sağlık sistemlerinden sınır kontrollerine ve sosyal politikalara kadar pek çok alanda daha etkili müdahaleler geliştirmesine zemin hazırlayacak.