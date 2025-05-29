ECOWAS, Uyuşturucuyla Mücadelede Yeni Dijital Veri Platformunu Tanıttı

ECOWAS, Uyuşturucuyla Mücadelede Yeni Dijital Veri Platformunu Tanıttı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Abuja'da düzenlediği çalıştayda uyuşturucuyla mücadele için oluşturduğu yeni dijital veri yönetim platformunu tanıttı. Platform, bölgedeki uyuşturucu izleme ve politika geliştirme kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), uyuşturucuyla mücadele kapsamında oluşturulan yeni dijital veri yönetim platformunun tanıtımını yaptı.

ECOWAS'tan yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede bölgesel kapasiteyi artırmak amacıyla Nijerya'nın başkenti Abuja'da çalıştay başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, başkentte 3 gün sürecek çalıştayın, Batı Afrika Uyuşturucu Kullanımı Epidemiyoloji Ağı (WENDU) 2024 verilerinin üye ülkeler tarafından resmi olarak onaylanmasını da içerdiği ifade edildi.

Çalıştayda, uyuşturucuyla mücadelede ECOWAS tarafından oluşturulan yeni dijital veri yönetim platformunun tanıtımının da yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenli, merkezi ve kullanıcı dostu yapısıyla öne çıkan bu platform, ulusal odak noktalarının veri girişi yapmasına, komisyonun gerçek zamanlı erişim sağlamasına ve hızlı rapor üretimine imkan tanıyacak. Platformun, bölgedeki uyuşturucu izleme, koordinasyon ve politika geliştirme kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor."

Açıklamada, ECOWAS İnsan Gelişimi ve Sosyal İşler Komiseri Fatou Sow Sarr adına açılış konuşmasını yapan Daniel Amankwaah'ın ifadelerine de yer verildi.

Buna göre, WENDU raporlarının 2014'ten bu yana gelişimine katkı sağlayan ulusal odak noktaları ve uzmanlara teşekkür eden Amankwaah, Avrupa Birliği (AB) ve Afrika'nın Ulusötesi Organize Suçlara Tepkisinin Geliştirilmesi (ENACT-Africa) tarafından sağlanan finansal ve teknik desteğin önemine dikkati çekti.

ECOWAS'ın 2022-2026 Yönetim Stratejisi kapsamında, kurumsal güçlendirme, dijital dönüşüm ve bölgesel veri yönetişimi öncelikli alanlar arasında yer alıyor. Yeni dijital platformun hizmete alınması, bu stratejinin vatandaşlara yönelik hizmet sunumunu iyileştirme hedefine doğrudan katkı sağlıyor.

Çalıştay, bölge ülkelerinin sağlık sistemlerinden sınır kontrollerine ve sosyal politikalara kadar pek çok alanda daha etkili müdahaleler geliştirmesine zemin hazırlayacak.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Yeni para birimi geliyor! 'Eko' için çalışmalar yoğunlaştı

Çalışmalar hızlandı! Yeni bir para birimi geliyor
Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Anne olmak için gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.