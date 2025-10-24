Haberler

Ebubekir Şahin Türk Telekom CEO'su Oldu

Güncelleme:
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Türk Telekom'un yeni CEO'su olarak atandı. Önceki CEO Ümit Önal ise Siber Güvenlik Başkanlığı'na atandı.

RADYO Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Türk Telekom Üst Yöneticisi ( Ceo ) olarak atandı.

RTÜK Başkanlığı görevini yürütmekte olan Ebubekir Şahin, Türk Telekom'a CEO oldu. Eski Genel Müdür Ümit Önal, Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanmıştı.

EBUBEKİR ŞAHİN

Ebubekir Şahin 1974 yılında Rize Çayeli'nde doğdu. İlköğrenimini Rize'de, lise eğitimini Sakarya'da tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans yaptı.

Sırasıyla, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde memur, Refah-Yol hükümetleri zamanında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Milletvekili Danışmanlığı, 2002 yılı itibarıyla AK Parti'nin ilk döneminde Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Müşavirliği, Başbakanlık Halkla İlişkiler Müşavirliği vazifelerinde bulunan Şahin, 2011- 2014 yılları arasında Anadolu Ajansı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürüttü.

Ebubekir Şahin, 2014-2017 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşarı olarak görev yaptı.

6112 sayılı RTÜK Kanunu'nun 35'inci maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulu'nda 16.10.2017 tarihinde yapılan seçim sonucunda AK Parti kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliğine seçilen Şahin, üye olarak bir süre görev yaptıktan sonra 23.01.2019 tarihinde yapılan seçimle Üst Kurul Başkanı oldu. Şahin, 18.10.2023 tarihinde yeniden seçildi ve dördüncü dönem RTÜK Başkanlığı görevini yürüttü.

Aynı zamanda 12 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Halk Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Şahin, bu görevine devam etmektedir. Ayrıca Basın İlan Kurumu Genel Kuruluna 30 Ağustos 2019 yılında Hükümet Temsilcisi olarak atanan Şahin, üç dönemdir görevini sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babası Ebubekir Şahin, İngilizce bilmektedir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
