Ebrar Sitesi D Blok Davası Başladı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan, 99 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi D Blok'taki ölüm ve yaralanmalara ilişkin haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Murat İldeniz, İsmet Kuyumcular ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile başka suçtan tutuklu sanıklar Ahmet Doğan ile Atilla Öz bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Firari sanık Mehmet Timurbanga ile tutuksuz sanık Mehmet Akif Özgüler ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Tevfik Tepebaşı savunmasında depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

Tepebaşı, mesleğinin öğretmenlik olduğunu, dolayısıyla inşaattan anlamadığını, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Kendisinin inşaatla ilgili malzemeleri temin ettiğini ileri süren Tepebaşı, şunları kaydetti:

"İnşaatla ilgilisi olmayanlar neden sorumlu onu anlamıyorum. Buralar kooperatif yasasına göre inşa edilmiştir. Tapular dahil kooperatif tarafından verilmiştir. 'Buralar Tevfik Tepebaşı tarafından yapılmıştır, onundur' denilmesi tamamen yanlıştır. Ben öğretmenim inşaattan anlamam. Bilirkişi heyetinin hazırladığı raporu anlamıyorum. İnşaat ruhsata uygun şekilde yapılmış, kaçak kat yoktur. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılmamıştır. Fenni mesul her şeyi kontrol ediyordu ayrıca belediye ekipleri de binayı kontrol ediyordu. Sorumlu olmayanların sorumlu gibi tutulmasını anlamıyorum. Bina malzemelerini projeden bana söylüyorlardı ben alıyordum. İnşaatın başında fenni mesul vardır. Benim ailemden de burada vefat edenler oldu. Neyden sorumlu olduğumu ben anlamıyorum. Projeyi yapan insanlardan şikayet ediyoruz. Projeyi kontrol edemediğinden hatalı olduğu için fenni mesulden şikayetçiyiz. Belediye burayı 14 sefer denetlemiştir, bu nedenle bunlardan şikayetçiyim. Ben de orada oturdum, kimse sorumlusu, bunun sorumluları bulunduğu zaman ben de şikayetçiyim."

Sanıklardan Tepebaşı'nın damadı Ahmet Doğan da Ebrar Sitesi içerisindeki D blokun bulunduğu alanın 1981 yılında yerleşime açıldığını belirtti.

Bina ve çevresinde birçok yakınının yaşadığını anlatan Doğan, şimdiye kadar binayla ilgili bir eksiklik duymadığını ve görmediğini söyledi.

Kendisinin kooperatif üyesi olmadığını savunan Doğan, "Söz konusu kooperatife üye değilim. Resmiyette kooperatifle bağlantım yoktur. Ben bilmediğim ve şehirde olmadığım bir şeyden sanık durumundayım. Söz konusu dairede kiracı olarak oturdum. Eşim hemşiredir. Söz konusu apartmana taşındığımda Tevfik bey 7'nci katta oturuyordu. Daha sonra geniş diye çevredeki 4 katlı binaya taşındım. Müteahhit değilim, inşaattan anlamam. İmara açan, kontrol eden, inşa eden ben değilim. Kooperatif üyesi değilim." dedi.

Tutuklu sanıklardan Atilla Öz de davaya konu olan Ebrar Sitesi D Blok'un yapımında görev almadığını öne sürdü.

Öz, "Benim kimseyle resmi veya gayriresmi ortaklığım yoktur. Kooperatifin müdürü Mehmet Timurbanga'dır. Müteahhitlik belgem yoktur." diye konuştu.

Tutuksuz sanıklardan Murat İldeniz de 1999 yılında evlendiğini, eşinin altınlarını bozdurarak kooperatife üye olduğunu belirtti.

Davaya konu olan apartmanın yapımında ilişkisinin olmadığını savunan İldeniz, " Suçlamaları kabul etmiyorum. Kooperatifin kurucusu Tevfik Tepebaşı, müdürü Mehmet Timurbanga'dır. Kooperatifin tek binası vardı oraya aidat vermeye gittiğimde Tevfik Tepebaşı, Ahmet Doğan ve Mehmet Timurbanga'yı görüyordum. Diğer kişileri ara ara görüyordum." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık İsmet Kuyumcular da kooperatif üyeliğinden hiç haberinin olmadığını ileri sürerek, D blokta herhangi bir dairesinin bulunmadığını ve Tevfik Tepebaşı'ndan başka kimseyi tanımadığını savundu.

Müştekilerden Mustafa Demir de depremde eşi ve 2 oğlunu D blokta kaybettiğini belirterek, tüm sanık ve sorumlulardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Demir, "Bu inşaatın çürük yapıldığını duyuyordum. O tarihlerde binanın yakınındaki mahallede oturuyordum. Burayı sadece Tevfik Tepebaşı'nın yaptırdığını duydum. Buranın yapım aşamasında güvenilir bir bina olmadığı söyleniyordu." ifadesini kullandı.

Müştekilerden Ahmet Yanmaz ise tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Diğer müştekilerde sanıklardan şikayetçi olduğunu ve cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Tepebaşı'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.