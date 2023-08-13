Düziçi ilçesinde depremzede vatandaşlar 45 gündür suya erişemiyor

BURHAN DEMİRCİOĞLU

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Düziçi ilçesinde depremzede vatandaşların 45 gündür sularının akmadığına ilişkin şikayetlerini dinleyen Kaya, "Devletin ilgili kurumları, kuruluşları mülki amirler bu sorunu çözmekle yükümlüdür. Ama şöyle ama böyle. Bu görevi yapmakla ifa etmekle yükümlüler onun için buradalar. Buradan belediye yetkililerine, Düziçi Kaymakamı'na, Osmaniye Valisi'ne sesleniyoruz. Buradaki insanlar susuz. Yaklaşık'45 gündür suya erişimimiz yok' diyorlar. Burada bu sınırda bir evde su var, bir ev sonrasında su yok. Buradaki bu insanların bu temel hak olan su sorununa çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

Düziçi ilçesi Gümüş köyü Abacılar Mahallesi'nde yan yana olan evlerin birinde su varken, diğerinde olmamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Su problemi yaşayan bir vatandaş "Bu tarafı belediye, bu tarafı köy. Yukarıdan gelen su burada belediyenin buraya kadar geliyor. 45 gündür böyle bu. Arka tarafta DSİ'nin kuyusu var. 30 yıldan beri çalışmayan bir kuyu. 'Bugün yaparız yarın yaparız, bugün aktarırız yarın aktarırız' böyle bizi oyalıyorlar" dedi.

"DEPREM MAĞDURUYUZ. ÇADIRDA KALIYORUZ. TENEKE İLE SU TAŞIYORUZ"

Su problemi yaşayan bir vatandaş "Bu tarafı belediye, bu tarafı köy. Yukarıdan gelen su burada belediyenin buraya kadar geliyor. 45 gündür böyle bu. Arka tarafta DSİ'nin kuyusu var. 30 yıldan beri çalışmayan bir kuyu. 'Bugün yaparız yarın yaparız, bugün aktarırız yarın aktarırız' böyle bizi oyalıyorlar. Bizim ne yapmamız gerekir halk olaraktan? Burası 140 hane bir mahalle" dedi.

Başka bir vatandaş ise "Güzelce anlatıyoruz terbiyemizle. Bizim sizinle işimiz yok kardeşim. İçme suyumuz Yarpuz'dan geliyordu kökü kurudu. Bizim su ihtiyacımız var. Biz sefillikle su taşıyoruz. Benim 10 tane ineğim var. Deprem mağduruyuz. Çadırda kalıyoruz. Teneke ile su taşıyoruz. Pis pis kokuyoruz ter, her taraf ter" diye konuştu.

CHP Osmaniye İl Genel Meclis Üyesi Hasan Çoban "Bunlar yerden göğe haklı ama burada 'ilgilenmiyor' dediğinde işte orada devreye girerim. Şimdi bakın anlatıyorum. Buranın her şeyini ben A'dan Z'ye ben biliyorum. Şu anda burada sizin sorununuz buradaki Böcekli Belediye Başkanı. Çünkü biz vali ile de görüşüyoruz, özel idare genel sekreteri ile de. Jeneratör dedi onu da hallettik ama burada belediye ile bir problem var. Bir litreyi de bırak yarım litre dahi olsa sizin işinizi görür bu. Normalde protokol imzalandı bunlarla, belediyenin suyu bunların ana memleketinden geliyor" şeklinde konuştu.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya "Devletin ilgili kurumları, kuruluşları mülki amirler bu sorunu çözmekle yükümlüdür. Ama şöyle ama böyle. Bu görevi yapmakla ifa etmekle yükümlüler onun için buradalar. Buradan belediye yetkililerine, Düziçi Kaymakamı'na, Osmaniye Valisi'ne sesleniyoruz. Buradaki insanlar susuz. Yaklaşık'45 gündür suya erişimimiz yok' diyorlar. Burada bu sınırda bir evde su var, bir ev sonrasında su yok. Buradaki bu insanların bu temel hak olan su sorununa çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bir vatandaş

Bir vatandaş

Hasan Çoban

Asu Kaya