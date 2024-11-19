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Düzce'den Bolu'ya 25 Akülü Sandalye Bağışı

Düzce'den Bolu'ya 25 Akülü Sandalye Bağışı
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Düzce merkezli bir fabrika tarafından üretilen 25 akülü tekerlekli sandalye, Bolu'daki engelli ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Törende Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yapılan bağışların önemine vurgu yaptı.

Düzce'de bulunan bir fabrika tarafından üretilip bağışlanan 25 akülü tekerlekli sandalye, düzenlenen törenle Bolu'daki engelli ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Düzce merkezli elektrikli bisiklet, skuter ve motosiklet imal eden şirketin ürettiği akülü tekerlekli sandalyelerin teslimi için Bolu İzzet Baysal Vakıf Huzurevi Kış Bahçesi'nde tören düzenlendi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, törende yaptığı konuşmada, kendileriyle irtibata geçerek bağışta bulunmak isteye fabrika yetkililerine teşekkürlerini iletti. Aydın, ihtiyaç sahiplerine teslim edilen akülü tekerlekli sandalyelerin engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracağını belirtti.

Volta Motor Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (VOLTA) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa İnci de şirket bünyesinde kurdukları yardım dernekleriyle eğitime, ihtiyaç sahiplerine ve engelli bireylere destek olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

İnci, bağış ve yardım faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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