Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Düzce'de yapılan operasyonda uyuşturucu satıcısı yakalandı ve tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Konuralp bölgesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen L.D. adlı şahıs gözaltına alındı. Şahıstan 2 gram metamfetamin ele geçirildi.