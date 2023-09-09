Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
Düzce'de yapılan operasyonda uyuşturucu satıcısı yakalandı ve tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Konuralp bölgesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen L.D. adlı şahıs gözaltına alındı. Şahıstan 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanan uyuşturucu satıcısı adli makamlarca tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen planlı-projeli çalışmada Konuralp bölgesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen ve 11 ayrı suç kaydı bulunan L. D. yakalandı. L.D.'den uyuşturucu aldığı tespit edilen iki şahıstan 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahıslara uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapılırken L.D. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - DÜZCE