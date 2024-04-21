Düzce'de mesire alanında ağaç devrildi, bir kişi hafif yaralandı
Düzce'de Mergiç Mahallesi'nde bulunan Melen Park'taki mesire alanında oynanan denge oyununda bir ağaç devrildi ve bir kişi hafif yaralandı. Yaralı, sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de mesire alanındaki ağacın devrilmesi sonucu yere düşen kişi hafif yaralandı.
İddiaya göre, Mergiç Mahallesi'nde bulunan Melen Park'taki mesire alanında iki ağaca ip gererek denge oyunu oynayan O.Y. (30), ağacın devrilmesiyle yere düşüp yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.