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Düzce'de kahverengi kokarcaya karşı samuray arısı salındı

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Düzce'de tarım ürünlerine zarar veren istilacı kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele kapsamında samuray arıları doğaya bırakıldı. 20 farklı ormanlık alanda yapılan salım ile zararlının popülasyonunun doğal yollarla baskı altına alınması hedefleniyor.

Düzce'de tarım ürünlerine zarar veren istilacı kahverengi kokarca zararlısına karşı samuray arısı doğaya bırakıldı.

Cumayeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince belirlenen 20 farklı ormanlık alanda, kahverengi kokarcaya karşı samuray arısı salımı yapıldı.

Çalışmayla kahverengi kokarca popülasyonunun doğal yollarla baskı altına alınması ve zararlının tarımsal üretime verdiği zararların azaltılması hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Çalışkan, yaptığı açıklamada, kahverengi kokarcanın başta fındık olmak üzere birçok tarımsal üründe ciddi ekonomik kayba yol açtığını belirterek, mücadelede biyolojik yöntemlerin önemine dikkati çekti.

Kahverengi kokarcayla mücadelede sadece kimyasal yöntemlerin yeterli olmadığını dile getiren Çalışkan, "Zararlının doğal düşmanlarından biri olan samuray arısı, kahverengi kokarcanın yumurtalarına kendi yumurtalarını bırakarak çoğalmasını engellemektedir. Böylece zararlının yeni nesiller oluşturmasının önüne geçilmekte ve popülasyonu doğal yollarla azaltılmaktadır. Bu yöntem çevre dostu olması, insan sağlığına zarar vermemesi ve ekolojik dengeyi koruması açısından önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan
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