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Yığılca'da yaban domuzu sürek avı yapıldı

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde fındık tarım alanlarına zarar veren yaban domuzlarına karşı 8 köyü kapsayan sürek avı düzenlendi. Üreticilerin mağduriyetini gidermek amaçlanıyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde yaban domuzu sürek avı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık tarım alanlarına zarar veren yaban domuzlarına karşı harekete geçti.

Bölgedeki fındık bahçelerini korumak ve üreticilerin mağduriyetini gidermek amacıyla ilçedeki 8 köyü kapsayan yaban domuzu sürek avı organize edildi.

Uygulamayla, Çukurören, Yoğunpelit, Karakaş, Tıraşlar, Yeniyer, Naşlar, Yılgın ve Orhangazi köylerindeki fındık üreticilerinin yaban domuzlarından kaynaklanan zararlarının azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Gökhan Alkan
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