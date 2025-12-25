Haberler

Düzce'de yatırım içerikli yanıltıcı reklamlarla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı

Düzce'de yatırım içerikli yanıltıcı reklamlarla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı
Düzce'de instagram ve diğer sosyal medya platformlarında yanıltıcı yatırım reklamlarıyla dolandırıcılık yapan 5 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde bilgisayar ve mobil cihazlar ele geçirildi. Yapılan incelemelerde yaklaşık 25 milyon lira tutarında para hareketi tespit edildi.

Düzce'de yatırım içerikli yanıltıcı reklamlar aracılığıyla dolandırıcılık yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, çeşitli sosyal paylaşım sitelerinde yer alan ve yapay zekayla kamuoyunda tanınmış kişilerce yaptığı izlenimi verilen yatırım içerikli reklamlar aracılığıyla dolandırıcılık olayının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

İstanbul, Giresun, Osmaniye ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda G.A. (41), A.A. (32), K.O. (29), S.G. (21) ve A.Ç. (46) gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde suçta kullanıldığı değerlendirilen dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu ve 4 SIM kart ele geçirildi.

Öte yandan şüphelilere ait olduğu değerlendirilen banka hesapları, elektronik para ve ödeme kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinde yapılan incelemelerde, yaklaşık 25 milyon lira tutarında para giriş çıkış işlemi tespit edildi.

