Düzce'de dezavantajlı bireylere kaynakçılık eğitimi düzenlenecek
Düzce'de denetimli serbestlik tedbiri bulunan dezavantajlı bireylere yönelik kaynakçılık eğitimi düzenlenecek.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odasından (DTSO) yapılan açıklamaya göre, Düzce Valiliği'nde gerçekleştirilen törende, "Sanayide İstihdam Odaklı Kaynakçılık Eğitimi" protokolü imzalandı.
Protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri bulunan dezavantajlı bireylere sanayide ihtiyaç duyulan kaynakçılık eğitimi verilecek.
Törene, Vali Selçuk Aslan, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, İŞKUR İl Müdürü Ferhat Acar, Denetimli Serbestlik Düzce Müdürü Lütfullah Ateş ve DTSO Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Cebeci katıldı.