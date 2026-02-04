Düzce'de yapılacak 2 bin 470 sosyal konutun kurası törenle çekildi

DÜZCE'de Toplu Konut İdaresi tarafından 'Ev sahibi Türkiye' projesi kapsamında kente yapılacak 2 bin 470 konutun kura çekimi yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Düzce'ye yapılacak 2 bin 470 konut için noter huzurunda kura çekim töreni düzenlendi. 'Ev sahibi Türkiye' projesi kapsamında kente yapılacak sosyal konutlar için düzenlenen törene Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Düzce Valisi Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile TOKİ yetkilileriyle vatandaşlar katıldı.

'DİRENÇLİ ŞEHİRLER İNŞA ETMEK DURUMUNDAYIZ'

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Türkiye'de yaklaşık 6,5 milyon dönüşmesi gereken bina olduğunu belirterek, "İstatistiklere göre her yıl ülkemizde 20 ile 25 bin arasında deprem oluyor. Denizin üzerinde yaşıyor gibiyiz. Tabii bunların çoğunu hissetmiyoruz; inşallah düşük düzeyde de devam eder. Ardından değişen iklime bağlı olarak seller ve yangınlar var. Bütün bunlar ülkemizin güvenliğini tehdit eden unsurlardır. Biz bu cennet vatanda yaşamak istiyorsak bu şartlara karşı dirençli şehirler inşa etmek durumundayız. Oysa 2000'li yıllara kadar yapılan binalarımız maalesef depreme dayanıklı değil. Bunu acı bir şekilde depremlerde yaşadık. Bundan dolayıdır ki Sayın Cumhurbaşkanımız çok eski konuşmalarında, 'Büyük bir afeti sonucunda siyasi hayatıma mal olsa dahi bu kentsel dönüşümü gerçekleştireceğim' demişti. 2000'li yılların başındaki verilere göre ülkemizde yaklaşık 6,5 milyon dönüşmesi gereken bina vardır. Bakanlığımız bu dönüşümü hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyor" diye konuştu.

Suver, dönüşümün üç eksenli olarak yürütüldüğünü ifade ederek "Biliyorsunuz, dönüşüm sadece Bakanlık tarafından yapılmıyor; vatandaş, belediye ve Bakanlık olmak üzere üç eksen üzerinde yürütülüyor. Kentsel dönüşüm ülkemizde devam ederken, bir yandan da 500 bin sosyal konutu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla uygulamak üzere çalışmalara başladık. Yani ülkemizde bir taraftan yeni konutlar üretiyoruz, bir taraftan da mevcut yapı stokunu dönüştürmeye çalışıyoruz. Yine verilere göre ülkemizin yarısı kiracı ve enflasyonun en büyük nedeni de yükselen kira giderleridir. İnşallah bunları da minimize edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından kente yapılacak 2 bin 470 konutun kura çekimi noter huzurunda yapıldı.