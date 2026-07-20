İletişim Başkanı Duran, Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nı tebrik etti.
Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"2026 FIFA Dünya Kupası Finali'nde Arjantin'i mağlup ederek şampiyon olan İspanya Milli Futbol Takımı'nı tebrik ediyorum."
Kaynak: AA / Emrullah Cesur