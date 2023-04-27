Dünyanın En Büyük Vlgc Gemisi, Shanghai'da Alıcısına Teslim Edildi

Çin Devlet Gemi İnşa Limited Şirketi'ne bağlı Jiangnan Tersanesi, Çok Büyük Gaz Taşıyıcısı (VLGC) tipi gemiyi, Çarşamba günü Shanghai'da Singapur merkezli Petredec Global'e teslim etti.

Çin Devlet Gemi İnşa Limited Şirketi'ne bağlı Jiangnan Tersanesi, Çok Büyük Gaz Taşıyıcısı (VLGC) tipi gemiyi, Çarşamba günü Shanghai'da Singapur merkezli Petredec Global'e teslim etti.

93.000 metreküpe kadar sıvılaştırılmış gaz taşıma kapasitesine sahip dördüncü nesil VLGC tipi gemi, Jiangnan Tersanesi tarafından bağımsız olarak geliştirilip tasarlandı.

230 metre uzunluğundaki ve 36,6 metre genişliğindeki gemi, şu anda faaliyette olan en büyük VLGC tipi gemi olma özelliğini taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor.(XHTV)