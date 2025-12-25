Dünyada 2025 böyle geçti: Ocak-şubat-mart

ABD'de Donald Trump'ın, ikinci başkanlık dönemine 20 Ocak'taki yemin töreni sonrası başlaması, eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfadan oluşan belgenin açıklanması, Avrupa'da Almanya'daki seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin yüzde 29 oy alarak seçimi kazanması, 2025'in ilk çeyreğine damgasını vurdu.

Orta Doğu'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın, geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilmesi, İsrail'in saldırılarını tekrar başlatmasının ardından Birleşmiş Milletlerin Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı, Asya'da ise Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin 2 binden fazla kişinin ölümüne yol açması ve Endonezya'nın BRICS'e "tam üye" olarak katılması, ocak, şubat ve martın dikkati çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

Donald Trump, 2016-2020 döneminin ardından ikinci başkanlık dönemine başladı. ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris'e üstünlük sağlayan Trump, Beyaz Saray'a yeniden döndü. ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı Yargıç John Roberts'ın yönettiği, dua ile başlayan törende yemin eden Trump, ülkesinin 47. Başkanı oldu.

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi. Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlendi. Konferansın bitiminde Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, sonuç bildirisini okudu. Abdülgani, geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan ettikleri Şara'nın, ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu.

ABD'de eski Başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfadan oluşan belge açıklandı. Kennedy suikastıyla ilgili 1123 belge, ABD Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresinin internet sitesinden halkın erişimine açıldı. Daha önce suikasta ilişkin belgeleri inceleyen analistler, ABD medya kuruluşlarına yaptıkları açıklamalarda, yeni açıklanan belgelerden çığır açacak bir şey ortaya çıkma ihtimalinin az olduğu görüşünü paylaştı.

Almanya'da yapılan genel seçimde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, yaklaşık yüzde 29 oy oranıyla birinci çıktı. CDU ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) oluşan CDU/CSU'nun oy oranı, 2021'deki seçimlere göre 4,9 puan arttı. Zafer konuşmasında Merz, önceliğinin Avrupa'yı güçlendirmek olacağını, böylece ABD'den bağımsızlıklarını elde edebileceğini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırılarını tekrar başlatmasının ardından örgütün, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldığını duyurdu. İsrail'in o dönemdeki ateşkesi bozarak yüzlerce sivilin ölümüne yol açan korkunç saldırılar düzenlediğine dikkati çeken BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bunların arasında BM personelinin de bulunduğunu dile getirdi. Bu bağlamda Gazze'deki uluslararası personelin sayısının azaltılacağını ifade eden Dujarric, halihazırda Gazze'de yaklaşık 100 uluslararası BM personelinin bulunduğunu, bunlardan 30'unun bölgeden ayrılacağını bildirdi.

Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı 2 bin 56, yaralı sayısı ise yaklaşık 3 bin 900 olarak kayıtlara geçti. Deprem, çevre ülkelerde de yıkıma ve can kayıplarına yol açtı.

Brezilya, Endonezya'nın BRICS'e "tam üye" olarak katıldığını duyurdu. Brezilya hükümetinden yapılan açıklamada, Güneydoğu Asya'nın en büyük nüfusuna ve ekonomisine sahip Endonezya'nın BRICS'in yeni "tam üyesi" olduğu bildirildi.

2025'in ocak, şubat ve mart aylarında şu önemli gelişmeler yaşandı:

1 OCAK

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulduğunu bildirdi.

ABD'de bir aracın kalabalığa dalması sonucu 10 kişi öldü, 35'ten fazla kişi yaralandı.

3 OCAK

ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın mobilya fabrikasının çatısına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, sesli asistan teknolojisi "Siri"nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

4 OCAK

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın kuzeydoğusundaki yanardağda volkanik patlama oldu.

2024'te "dünyanın yaşayan en yaşlı insanı" ünvanını elde eden Tomiko Itooka'nın, 116 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

6 OCAK

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, Laçın'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Suriye'de "özgür, egemen ve saygın" devlet inşasına yönelik geçiş sürecini destekleyeceklerini söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, partisinin yeni liderinin belirlenmesinin ardından Liberal Parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.

Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazandığı 5 Kasım 2024'teki başkanlık seçiminin sonuçları, Seçiciler Kurulu oylarının Kongredeki ortak oturumda sayılmasının ardından resmileşti.

7 OCAK

ABD Başkanı Joe Biden, Venezuelalı muhalif lider Edmundo Gonzalez'i Beyaz Saray'da "Venezuela'nın seçilmiş Devlet Başkanı" sıfatıyla ağırladı.

8 OCAK

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, 2024'ün "en sıcak yıl" olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

9 OCAK

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın görevi devralacağı 20 Ocak'taki yemin töreni için toplanan bağış miktarı, 170 milyon doları aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Lübnan'da iki yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından Mecliste yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçildi.

10 OCAK

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın, ülkesinin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Bu, olmayacak." ifadesini kullandı.

Venezuela'da 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçimini yüzde 52 oyla 3. kez kazanan Nicolas Maduro, yeni dönemi için yemin etti.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yüzey sıcaklığının sanayi öncesi ortalamasının yaklaşık 1,55 derece üzerinde kaydedildiği 2024'ün "en sıcak yıl" olduğunu doğruladı.

Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde İsrail ordusunun uzun namlulu silahla hedef aldığı saldırıda hayatını kaybetti.

14 OCAK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki durumun iyileştirilmesi yönündeki girişimlerde yararlı olmak istediklerini belirterek "Orta Doğu'dan ayrılmıyoruz." dedi.

15 OCAK

Güney Kore'de 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

16 OCAK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah satışı kararına tepki göstererek "ABD Başkanlığı tarafından alınan bu karar sonrasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silahlanma yarışını adeta bir savaş hazırlığına girecekmiş gibi sürdüreceği açıktır." uyarısında bulundu.

17 OCAK

Türkiye'ye 2019'daki Barış Pınarı Harekatı'nın ardından yaptırım öngören başkanlık kararnamesini Suriye'deki güncel duruma göre revize eden ABD Başkanı Joe Biden, yeni başkanlık kararnamesiyle önceki metinde yer alan Türkiye ile ilgili tüm ifadeleri çıkardı.

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan ve Pakistan Adalet Partisi (PTI) kurucusu İmran Han ve eşi Büşra Bibi, Al Kadir Üniversitesi ile ilgili yolsuzluk davasında hapis cezasına çarptırıldı.

18 OCAK

İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı.

19 OCAK

Çinli sosyal paylaşım uygulaması TikTok, Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca ülkede kullanıma kapatıldı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Yoon Suk Yeol resmen tutuklandı.

20 OCAK

Kongredeki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump, 2016-2020 döneminin ardından ikinci başkanlık dönemine başladı.

21 OCAK

ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminde imzalanan kararnameyi iptal ederek Küba'yı "teröre destek veren ülkeler" listesine ekledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 7 Ekim 2023'te Gazze'den düzenlenen saldırılardaki "feci başarısızlığın sorumluluğunu her gün hissettiğini" belirterek 6 Mart'ta geçerli olacak şekilde görevinden istifa ettiğini duyurdu.

23 OCAK

Türk Hava Yollarının (THY) 12 yıl sonra Suriye'ye ilk seferini gerçekleştiren uçağı, Şam Uluslararası Havalimanı'na indi.

24 OCAK

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan John F. Kennedy (JFK) suikastına ilişkin gizli dosyaların kamuoyuna açıklanmasını öngören başkanlık kararnamesine imza attı.

27 OCAK

Belarus'ta kesin olmayan resmi sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçimini Aleksandr Lukaşenko, oyların yüzde 86,82'sini alarak kazandı.

29 OCAK

Güney Sudan'da bir uçağın kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi.

30 OCAK

ABD'de hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan ve jüri tarafından suçlu bulunan eski New Jersey Senatörü Bob Menendez'e 11 yıl hapis cezası verildi.

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter, havada çarpışarak düştü. Yetkililer, kazada kurtulanın olmadığını açıkladı.

1 ŞUBAT

Belçika'da seçimlerin üzerinden geçen 236 günün ardından koalisyon görüşmelerinde uzlaşıya varıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Somali'de terör örgütü DEAŞ'ın saldırı planlarını yapan üst düzey örgüt üyesinin operasyonla öldürüldüğünü bildirdi.

2 ŞUBAT

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi getirildiğini duyurdu.

3 ŞUBAT

Los Angeles'ta düzenlenen 67. Grammy Ödülleri töreninde müzik dünyasının en prestijli ödüllerinin sahipleri açıklandı.

4 ŞUBAT

ABD Başkanı Trump, ülkesini Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile BM İnsan Hakları Konseyinden geri çeken başkanlık kararnamesini imzaladı.

5 ŞUBAT

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve bölgedeki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söyledi.

Çin, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleştirme planına karşı olduğunu bildirdi.

Hamas, Filistin halkının hiçbir devletin toprağını işgal etmeye ve kendilerine vesayet dayatmasına izin vermeyeceğini bildirdi.

BM, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve buradaki Filistinlileri başka ülkelere yerleştirme planlarıyla ilgili doğrudan yorum yapmaktan kaçınarak "Zorla yerinden etme, etnik temizlikle eş değerdir." açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e gönderilmesinden kastının "geçici olarak yerleştirme" olduğunu savunan Beyaz Saray, Filistinlilerin daha sonra kendi evlerine dönmeleri konusunda ise taahhütte bulunmadı.

11 ŞUBAT

Fransa'da düzenlenen uluslararası Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde 61 ülke, imzaladıkları ortak bildiriyle yapay zekanın "açık, kapsayıcı ve etik" olması konusunda uzlaştı.

13 ŞUBAT

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesindeki maden kaynaklarıyla ilgili işbirliği yapmak üzere ABD tarafıyla görüşmeye başladıklarını bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın yaptırım uygulama kararı aldığı Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine ekledi.

Hindistan'ın Manipur eyaleti Başbakanı Nongthombam Biren Singh'in eyaletteki şiddet olayları nedeniyle 9 Şubat'ta istifa etmesinin ardından bölgenin yönetimi federal hükümete devredildi.

14 ŞUBAT

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde 13 Ocak'ta başlayan Maha Kumbh Mela Festivali kapsamında 500 milyonu aşkın kişinin ülkede "kutsal su" olarak kabul edilen nehirlere girerek yıkandığı bildirildi.

15 ŞUBAT

Hamas, tüm dünyaya seslenerek, Kudüs'ten başka yere göç olmayacağını ve bunun ABD Başkanı Donald Trump ile onun yaklaşımını destekleyen herkese cevapları olduğunu açıkladı.

18 ŞUBAT

Türkiye'nin arabuluculuğunda, Somali ile Etiyopya arasında yapılan Ankara Süreci'nde teknik müzakerelerin ilki Ankara'da gerçekleştirildi.

21 ŞUBAT

Kırgızistan-Tacikistan sınırının belirlenmesine ilişkin nihai protokolün imzalandığı bildirildi.

22 ŞUBAT

ABD Başkanı Trump, Genelkurmay Başkanı Charles Brown'ı ani kararla görevden alarak yerine Hava Kuvvetlerinden korgeneral rütbesiyle emekli olan Dan Caine'i aday gösterdi.

23 ŞUBAT

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oy aldı.

24 ŞUBAT

Almanya seçimlerinde zaferini ilan eden Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz, önceliğinin Avrupa'yı güçlendirmek olacağını, böylece ABD'den bağımsızlıklarını elde edebileceğini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı 4. yılına girerken Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın enerji, ulaşım, ticaret, finans ve bankacılık sektörleri ile Rus gölge filosunu hedef alan yeni yaptırımları uygulamada anlaştı.

AB, Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları askıya aldı.

BM Genel Kurulu, tüm Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısını kabul etti. Oylamada ABD ve Rusya tasarıya "hayır" oyu verirken Türkiye "evet" oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

28 ŞUBAT

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne oldu.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bronkospazm krizi geçirdiği ve bunun, solunum durumunun aniden kötüleşmesine neden olduğu bildirildi.

1 MART

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy'yi Londra'da ağırlayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "İngiltere genelinde tam desteğe sahipsiniz." dedi.

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurdu.

3 MART

İran'ın Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif'in istifa ettiği bildirildi.

Almanya'nın Mannheim kentinde aracın kalabalığın içine dalması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

4 MART

ABD Başkanı Trump'ın, Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından ABD'nin, bu ülkeye yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yemen'deki İran destekli Husileri resmen "yabancı terör örgütleri" listesine eklediklerini bildirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin en yakın ortağı Kanada'ya karşı ticaret savaşı başlattığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok zeki biri olmasına rağmen yaptığının aptalca" olduğu fikrine katıldığını söyledi.

5 MART

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile Rusya'nın Ukrayna'da barış konusunda temaslarını artırdığı ve Avrupa ülkelerinin masa dışı kalmaktan korktuğu dönemde savunma ve güvenlik konusunda özerklik vurgusu yaparak, "Avrupa'nın geleceği, Washington'da ya da Moskova'da değil Avrupa'da belirlenmelidir." dedi.

7 MART

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon tahliye edildi.

10 MART

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

11 MART

Filipinler'de Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından kırmızı bültenle aranan eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) "uyuşturucuyla savaş" operasyonları kapsamındaki yakalama kararının ardından tutuklandı.

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde içinde yaklaşık 500 kişinin bulunduğu trene silahla saldırı düzenlendi.

Portekiz'de yaklaşık 11 ay önce kurulan azınlık sağ hükümeti, Başbakan Luis Montenegro hakkındaki yolsuzluk iddialarından dolayı Mecliste yapılan güven oylamasında yeterli oyu alamayarak düştü.

13 MART

Rusya, Kursk bölgesinde Ukrayna'nın kontrolündeki en büyük kent Suca'yı geri aldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, geçici anayasanın temel hükümlerinin belirlendiği bildirgeye imza attı.

15 MART

ABD Başkanı Trump, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatını verdiğini açıkladı.

17 MART

Ruanda hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki çatışmalardan Kigali'yi sorumlu tutan Belçika ile diplomatik ilişkilerini "derhal" kesme kararı aldığını duyurdu.

18 MART

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırılar başlattığını açıkladı.

19 MART

ABD'de eski Başkan John F. Kennedy suikastıyla ilgili yaklaşık 80 bin sayfadan oluşan belge açıklandı.

21 MART

ABD Başkanı Trump, Eğitim Bakanlığının kapatılmasına yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı, bakanlığın tamamen kaldırılacağını ve eğitimin idaresinin eyaletlere verileceğini duyurdu.

Sudan ordusunun, 23 ayı aşkın süredir çatıştıkları Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) elinde olan başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayının kontrolünü sağladığı bildirildi.

24 MART

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in saldırılarını tekrar başlatmasının ardından BM'nin, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldığı bildirildi.

25 MART

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeniden saldırılarını artırması ve gerilimi tırmandırması nedeniyle Filistin toprakları ve dünya başkentlerinde geniş çaplı gösteriler düzenleme çağrısında bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik devam eden saldırılarını "şiddetle" kınadı.

27 MART

Hamas'ın Sözcüsü Abdullatif el-Kanu'nun, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kasabasına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

28 MART

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde 2 bin 56 kişi öldü, yaklaşık 3 bin 900 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, moda ve tekstil sektörünün çevre kirliliğinde çok yüksek payının bulunduğuna dikkati çekerek "'Yavaş ve sürdürülebilir modayı' hayata geçirmek, artık hepimiz için bir zorunluluktur." dedi.

30 MART

Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığındaki yeni kabine açıklandı.

31 MART

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışacağını duyuran siyasetçi Marine Le Pen, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı davada suçlu bulundu.