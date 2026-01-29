Haberler

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar

Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai kentinin dünyanın önde gelen altın ve mücevher ticareti merkezi konumunu güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında dünyada türünün ilk örneği olacak "Altın Sokağı"nı inşa edeceğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai kentinin dünyanın önde gelen altın ve mücevher ticareti merkezi konumunu güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında dünyada türünün ilk örneği olacak "Altın Sokağı"nı inşa edeceğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai kentinde dünyanın ilk "Altın Sokağı"nı inşa etmeye hazırlanıyor. Proje altın ve mücevher ticareti merkezi konumunu güçlendirmek hedefiyle gerçekleşecek.

Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai kentinde dünyanın ilk "Altın Sokağı"nı inşa edecek. Dubai Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuyla ilgili görsellerin yer aldığı bir açıklama paylaştı.

ALTIN BÖLGESİNİ RESMEN TANITTILAR

Açıklamada, "Ithra Dubai" isimli şirketin Dubai kentinin dünyanın önde gelen altın ve mücevher ticaret merkezi konumunu güçlendirmek amacıyla özel olarak geliştirdiği bir destinasyon olan "Dubai Altın Bölgesi"ni resmen tanıttığı belirtildi.

Birleşik bir ekosistem olarak geliştirilen "Dubai Altın Bölgesi"nde binden fazla perakendecinin yer alacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Dubai Altın Bölgesi, perakende takının yanı sıra külçe altın, toptan ticaret ve yatırımı kapsayan tüm altın ve mücevher değer zincirini tek bir yerde bir araya getiriyor."

ALTIN SOKAK DA YER ALACAK

Açıklamada, Dubai Altın Bölgesi'nde ayrıca dünyada türünün ilk örneği olan "Altın Sokağı"nın da yer alacağına dikkat çekildi.

BAE merkezli El-Beyan gazetesinde yer alan haberde de ülkenin 2024-2025 yıllarındaki dönemde 53,41 milyar dolar değerinde altın ihraç ettiği bilgisine yer verildi.

Haberde, "altın ticaretinde dünyada ikinci sırada yer alan" BAE'nin ana ticaret ortaklarının ise İsviçre, İngiltere, Hindistan, Hong Kong ve Türkiye olduğuna işaret edildi.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak

2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı
Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu

Eski eşini ve oğlunu vurmuştu! DNA raporu mahkemede şok etkisi yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi için bu akşam İstanbul'a geliyor
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Hayalleri altüst oldu! En-Nesyri'yi yıkan haber

Hayalleri altüst oldu! Aldığı haberle yıkıldı
Kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştiren otobüs şoförü, 3 yıl ambulans kullanmış

Minibüsü apar topar hastaneye kırdı! Eski mesleği dikkat çekti