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(TBMM) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, emekli ve çalışanların 2027 yılında maaşlarına yapılacak artışların yüzde 45 olması gerektiğini belirtti. Fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tahliyesini eleştiren Aksakal, "Milyarlarca lira parayı gözünü kırpmadan cebine dolduranlar neden ve hangi haklı gerekçeyle 19 gün cezaevinde tutulup serbest bırakılabilir?" diye sordu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı dileyen Aksakal, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla da ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Aksakal, 2027 yılında emekli ve çalışanların maaşlarına yapılacak zam oranının, 2027 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinde yer alan faiz ödemelerindeki artış oranı olan yüzde 45 olarak uygulanmasını istedi.

Zam oranının daha düşük tutulması halinde aradaki farkın seyyanen kök maaşlara eklenmesi gerektiğini ifade eden Aksakal, kaynak yetersizliği gerekçesinin artık inandırıcılığını yitirdiğini söyledi.

FON VURGUNU ELEŞTİRİSİ: "214 KİŞİ, 455 BİN KİŞİYİ SOYMUŞ"

Fon dolandırıcılığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aksakal, olaydan 455 bin kişinin etkilendiğini belirterek, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına atıfla, 141 gerçek kişi ve 74 tüzel kişinin, üç fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kar elde ettiğinin açıklandığını söyledi.

Önder Aksakal, fonlardan yüksek kazanç sağlayan kişiler ile yatırımcıların paralarını ele geçirenler arasında bağlantılar bulunduğunu ileri sürerek, "Yani 214 hırsız, 455 bin kişiyi soymuş. Özeti bu" dedi.

"BAKLAVA ÇALAN ÇOCUKLARI BİLE ÜÇ YIL CEZAEVİNDE YATIRILDILAR"

Fon dolandırıcılığı şüphelilerinin kısa süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasını eleştiren Aksakal, "Baklava çalan çocuklar bile bu ülkede en az üç sene cezaevinde yatırıldılar. Bizim iktidarımızda, 'Bunlar çocuktur, bir baklavaya bile ulaşma imkanından yoksun bırakılmışlardır' anlayışıyla çıkarılan şartlı salıverme kanunu kapsamında yapılan değişiklikle serbest bırakılabilmişken, milyarlarca lira parayı gözünü kırpmadan cebine dolduranlar neden ve hangi haklı gerekçeyle 19 gün cezaevinde tutulup serbest bırakılabilir?" diye konuştu.

Fon dolandırıcılığı soruşturmasının başka olayların gölgesinde kaldığını savunan Aksakal, "Hiçbir hırsızlık, çalanın yanına kalmayacaktır. Gün gelir ama bu dünyada ama ahirette bunun mutlaka hesabını verecektir" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE BİR ARPA BOYU İLERLEME KAYDEDİLEMEDİ"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Terörsüz Türkiye sürecinde, aradan 15 ay geçmesine, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından oy birliğiyle rapor hazırlanmasına ve 7 bin 595 sayılı çerçeve yasanın TBMM'de 467 oyla kabul edilmesine rağmen süreçte ilerleme sağlanamadığını öne sürdü.

PKK'nın bazı kamp ve yerleşim alanlarının boşaltıldığına ilişkin basına yansıyan görüntülerin tereddütleri beraberinde getirdiğini savunan Aksakal, bu görüntülerde silah ve mühimmat teslimatına ilişkin bir işaret bulunmadığını iddia etti. Aksakal, "Kısacası PKK terör örgütü geçen bu 15 ayın sonunda hep aynı kavalı çalmaya devam etmektedir" dedi.

Aksakal, Adalet Bakanı'na da Abdullah Öcalan'a sağlandığını ileri sürülen çalışma alanı ve sekreterya imkanlarına ilişkin sorular yöneltti. Bu konuları soru önergesiyle de gündeme getireceklerini belirten Aksakal, Öcalan'ın açıklamalarının, Anayasanın ilk dört maddesi ile 42'nci ve 66'ncı maddelerinin değiştirilmesini talep ettiği anlamına geldiğini savundu.

İZLEME KOMİSYONUNUN NEYİ İZLEYECEĞİNİ SORDU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un izleme komisyonu oluşturulmasına yönelik çalışmasını da değerlendiren Aksakal, 19 milletvekilinden oluşması planlanan komisyonda yalnızca grubu bulunan partilerin temsil edilmesini eleştirdi.

PKK'nın silah bırakıp bırakmadığının Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İçişleri Bakanlığı gibi devlet kurumlarının denetiminde tespit edileceğini belirten Aksakal, "Oluşturulacak 19 kişilik izleme komisyonu ne izleyecektir? Mesela silahların bırakılıp bırakılmadığını, teslim alınan mağaraların, cephaneliklerin, teröristlerin saklandıkları inlerin son halini mi yerine giderek göreceklerdir?" diye konuştu.

"ÖCALAN'I PENSİLVANYA'YA GÖNDERİN"

Terörsüz Türkiye sürecinin artık tamamlandığını savunan Aksakal, DSP olarak kendi çözüm önerilerini de dile getirdi. Aksakal, Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan alınarak FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'ya gönderilmesini önerdi.

Kaynak: ANKA