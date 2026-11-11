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DSİ'nin Edirne'deki 70 sulama ve baraj işinin bedeli 34 milyar 173 milyon lira oldu

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DSİ yetkilisi Ünal Öztürk, Edirne İl Genel Meclisi'nde 2026 yatırım programındaki 70 işin bedelinin 34 milyar 173 milyon lira olduğunu bildirdi. Hamzadere Sulama Projesi'nde 19 bin 157 hektarlık şebeke tamamlandı; Öztürk, gelecek yıl buraya su verileceğini söyledi.

Edirne'de Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen sulama ve baraj projeleriyle binlerce hektar tarım arazisinin suya kavuşturulması hedefleniyor.

DSİ 11. Bölge Müdür Yardımcısı Ünal Öztürk, Edirne İl Genel Meclisi toplantısında, 2026 yılı yatırım programında yer alan sulama ve baraj projelerinin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yatırım programında 70 iş bulunduğunu belirten Öztürk, projelerin toplam bedelinin 34 milyar 173 milyon lira olduğunu ve yatırımlarda yıl sonu itibarıyla yüzde 67 gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını bildirdi.

Hamzadere Sulama Projesi'nin ilk kısmında 19 bin 157 hektarlık alanın şebeke çalışmalarının tamamlandığını aktaran Öztürk, "Bu yıl içerisinde kalan kısmın test ve kabul işlemlerini tamamlayarak birliğe devir aşamasına getirdik. Şebekenin tamamı bitti. Önümüzdeki yıl buraya su vermiş olacağız." dedi.

Çakmak Barajı Sulama Projesi'nin yüzde 62 seviyesine ulaştığını belirten Öztürk, yaklaşık 8 bin hektarlık alanda şebeke imalatının tamamlandığını kaydetti.

Çakmak Barajı'nda yaklaşık 50 milyon metreküp su depolandığını bildiren Öztürk, Meriç Nehri'nde su seviyesinin düştüğü temmuz ve ağustos aylarında barajdaki suyun sulama sahasına aktarılarak çiftçilerin ürünlerinin korunmasına katkı sağlandığını ifade etti.

Meriç Edirne Sulama Projesi'nde 5 bin hektarlık alanın işletmeye açıldığını, 2 bin 800 hektarlık alanda da şebeke imalatının tamamlandığını aktaran Öztürk, projenin 2027 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Çömlekköy Barajı'nda gövde dolgu çalışmalarına başlandığını ve barajla 5 bin 658 hektarlık alanın sulanmasının planlandığını ifade eden Öztürk, gövde imalatının 2027 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

İpsala Karaağaç Barajı ve Sulaması Projesi'nde gövde ve şebekedeki eksik imalatların tamamlandığını belirten Öztürk, "Ekipmanla ilgili birtakım eksiklikler var. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki sulama sezonunda sahaya su vermiş olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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