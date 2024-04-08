DSİ, Erzurum'a 25 Milyar Liralık 388 Tesis İnşa Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum'a son 21 yılda 25 milyar 619 milyon lira değerinde 388 tesis inşa ettiğini bildirdi.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumsal altyapısı, tecrübeli personeli ve güçlü makine parkıyla DSİ, Türkiye'nin dört bir yanında milletin refah düzeyini artıran su yapılarını inşa ederek vatandaşların hizmetine sunma sorumluluğunu yerine getiriyor.

"Su vatandır" hassasiyeti ile çalışmalarını sürdüren DSİ, suyun özellikle tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkisi sayesinde geniş iş sahalarının doğmasına imkan sağlarken yapmış olduğu taşkın koruma tesisleri ile de olası taşkınlardan kaynaklanabilecek can ve mal kayıplarını önlemek için de mücadele ediyor.

Erzurum'a son 21 yılda 25 milyar 619 milyon lira değerinde 388 tesis inşa eden DSİ, hizmet için çalışmalarına devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesinin üzerine inşa eden köklü bir geleneğin mensupları olduklarını bildirdi.

Özellikle modern sulama projelerinin Türkiye için son derece önemli olduğunu aktaran Balta, Erzurum'a hizmetleriyle ilgili şunları dile getirdi:

"Son 21 yılda Erzurum'da inşa ettiğimiz 23 sulama tesisi ile 554 bin dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Erzurum'un su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 8 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 280 bin dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Erzurum'da taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 307 adet taşkın koruma tesisi ile Erzurum şehir merkezi, 285 adet yerleşim yeri ve 370 bin 270 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 16 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz."

Balta, Erzurum'da toplam 537 bin 231 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını belirtti.

Erzurum'da son 21 yılda 28 Adet Hidroelektrik Enerji (HES) tesisi işletmeye alınarak yıllık 2,34 milyar kilovatsaat (kWh) enerji üretimi sağlandığına değinen Balta, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kurulu gücü 770,31 megawatt olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize yalnızca enerji alanında yıllık 5 milyar 179 milyon lira katkı sunuyoruz. 7,35 megawatt kurulu gücündeki inşaatı devam eden HES tamamlandığında 21,77 milyon kilovatsaat enerji üretecektir. Şu an planlama ve projelendirme safhasında olan 21 adet HES ile de ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. 31 Aralık 2023 itibariyle yaklaşık 100 bin 409 hanenin enerji ihtiyacını Erzurum'da kurulu HES'lerle karşılıyoruz."