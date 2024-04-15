DSİ, Diyarbakır'a 94 Milyar Liralık 127 Tesis İnşa Etti

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından son 21 yılda Diyarbakır'a 94 milyar 463 milyon lira değerinde 127 tesis inşa edildi.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, kurumsal altyapısı, tecrübeli personeli ve güçlü makine parkıyla Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşların refah düzeyini artıran su yapıları inşa ederek, vatandaşın hizmetine sunma sorumluluğunu yerine getiriyor.

İklim değişikliği, hızlı nüfus artışı, artan sanayileşme ve diğer çevre sorunlarıyla birlikte yaşamın kaynağı olan suyun değeri her geçen gün artarken, DSİ tarafından tamamlanarak milletin hizmetine sunulan içme suyu tesisleri, tarımsal üretimin lokomotifi olan barajlar, gölet ve yer altı depolama tesisleri, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığına set çeken HES'ler ve parçalanmış tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandıran arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri ile suya yön veriliyor.

"Su vatandır" hassasiyeti ile çalışmalarını sürdüren DSİ Genel Müdürlüğü, suyun özellikle tarım ve sanayide yarattığı güçlü etkisi sayesinde geniş iş sahalarının doğmasına imkan sağlarken, yapmış olduğu taşkın koruma tesisleri ile de olası taşkınlardan kaynaklanabilecek can ve mal kayıplarını önlemek için de mücadele ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ Genel Müdürlüğünün Türkiye'nin su ve enerji gücü olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

18 Aralık 1953'te kurulan genel müdürlüklerinin "Su vatandır" anlayışıyla çalışmalarını sürdürerek işletmeye aldığı baraj ve göletlerle 183 milyar metreküp su depolama kapasitesi geliştirdiğini aktaran Balta, "Tamamlanan projeler ile 71 milyon dekar arazi sulamaya açılmış, yaklaşık 2 milyon hektar alan taşkınlardan korunmuştur. Hizmete alınan içme suyu tesisleri ile yıllık 5,2 milyar metreküp memba kalitesinde içme suyu temin edilmektedir. Güç ve ilhamını aziz milletimizden alan DSİ dün olduğu gibi bundan sonrada hayata geçireceği projeler ile 'Türkiye Yüzyılı'na damga vurmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da 588 bin dekar arazi suyla buluşturuldu

Balta, son 21 yılda Diyarbakır'a inşa ettikleri 15 sulama tesisi ile 588 bin dekar tarımsal araziyi sulamaya açtıklarını aktardı.

Elverişli tarım arazileri, uygun iklim özellikleri ve Diyarbakırlıların emekleriyle can bulan bereketli Güneydoğu topraklarının tarımsal üretim potansiyeli bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Son 21 yılda Diyarbakır'a 94 milyar 463 milyon değerinde 127 tesis inşa ettik. Diyarbakırlılar için üretmeye devam edeceğiz. Diyarbakır'da son 21 yılda 5 baraj ve 3 yer altı su depolaması inşa ettik ve böylece 250 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık. Diyarbakır'ın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 5 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanmasıyla 2 milyon 191 bin dekar tarımsal araziyi daha suya kavuşturmayı hedefliyoruz."

Bu süre zarfında tamamlanan 61 taşkın koruma tesisi ile şehir merkezi, 62 yerleşim yeri ve 1580 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını ve 5 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Balta, hayata geçirdikleri taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azalttıklarını, vatandaşları ve toprakları güvence altına aldıklarını vurguladı.

Balta, şu bilgileri paylaştı:

"Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri" kapsamında ilde 39 işin tamamlandığını, toplam 5 milyon 714 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığına dikkati çekerek, "Diyarbakır'da 435 yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır."

İlde son 21 yılda 3 hidroelektrik enerji tesisini işletmeye alarak yıllık 150,10 GWh enerji üretimi sağlandığını kaydeden Balta, kurulu gücü 47,14 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomiye yalnızca enerji alanında yıllık 330 milyon lira katkı sunduklarını bildirdi.

Balta, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak hayata geçirdiğimiz projeler hakkında değerli Diyarbakırlılardan, özellikle de tesislerimizden birebir faydalanan çiftçilerimizden almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizi ve ekibimizi motive ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle 'Türkiye Yüzyılı' idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.