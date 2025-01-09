DSİ 22. Bölge Müdürü Gazetecilerle Buluştu

DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla buluştu.

Kişi, Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde bir araya geldiği gazetecilerin gününü kutladı.

Hizmet alanlarındaki Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta geçen yıl 7,5 milyar liralık yatırım yapıldığını belirten Kişi, Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafyasında çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Kişi, bölgedeki gölet, baraj ve taşkın koruma çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, "2024 yılında 25 bin 440 dekar zirai tarım arazisini daha sulamaya açarak, toplamda 527 bin dekar araziyi suyla buluşturmuş olduk. Bu minvalde 2024 yılında bölge genelinde 75 taşkın kontrol inşaatımızı tamamladık ve böylelikle 106 yerleşim yeri ve 730 dekar arazide taşkın risklerini azaltmış olduk." dedi.

Fatih Kişi, sel tırmığı, moloz bariyeri, geçirgen tensip bentleri ve gabion uygulaması gibi projelerin ilk örneklerinin bölgede yer aldığını kaydetti.

Trabzon'da geçmiş yıllarda önemli taşkın tecrübeleri yaşandığına işaret eden Kişi, "Yaşanan acı afetlerin tekrarlanmaması için Trabzon'da 2024 yılında 2 milyar 251 milyon lira tutarında yatırım yaparak, 28 taşkın kontrol tesisimizi tamamladık. İnşa ettiğimiz bu tesislerimizle de 44 meskun mahalde taşkın risklerini azaltmış olduk." diye konuştu.

Kişi, gazetecilere Taşkın Müzesi hakkında da bilgi aktardı.