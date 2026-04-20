Doruk Madencilik İşçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Yürüdü: "Dayanamayacak Duruma Gelmesek Biz Bu Yürüyüşe Kalkışmayız"

Doruk Madencilik işçileri, alacaklarının ödenmesi talebiyle Ankara'da başlattıkları yürüyüşün 9. gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek istedi. Polisi müdahalesiyle karşılaşan işçiler, haklarını savunmak için kararlılık gösterdi.

Haber : Berfin BAYIR - Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA)- Doruk Madencilik işçileri, alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı Ankara yürüyüşünün 9. gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürüdü. Yürüyüş esnasında konuşan bir işçi, "Eğer biz sokaklara dökülmüşsek, biz haklarımızı istiyorsak bıçak kemiğe dayanmayı geçmiştir. Canımız yanmasa biz buralara gelmeyiz. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen madencilere, polis izin vermemişti. İşçilere, biber gazıyla müdahale edilmesi ve Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ile bazı işçilerin gözaltına alınmasının ardından, yapılan müzakere sonunda bir grup işçinin yürüyüşüne izin verildi.

Yürüyen madencilerden birisi şöyle konuştu:

"Türkiye'de ve dünyada en son hakkını arayacak, en son hak mücadelesini yapacak, en son sokağa dökülecek mesleği yapanlar madencilerdir. Eğer biz sokaklara dökülmüşsek, biz haklarımızı istiyorsak bıçak kemiğe dayanmayı geçmiştir. Canımız yanmasa biz buralara gelmeyiz. Çok zor durumda olmasak, dayanamayacak duruma gelmesek biz bu yürüyüşe kalkışmayız. Lütfen yetkililerden destek bekliyoruz. Çözüme yardımcı olsunlar, çözüm için uğraşsınlar. Tüm siyasi partilere, başkanlarına, değerli milletvekillerine, bakanlıklara defalarca seslendik Lütfen çözüme yardımcı olun. Bizim elimizden gelen bu, kapınızı çalmak. Kapınıza geldik, lütfen bize yardımcı olun."

"Yetkililerden bu işi bir an önce çözmelerini istiyoruz"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir başka maden işçisi ise şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki sorunlar 2016'dan beri devam ediyor. Kayyum zamanından beri, TMSF zamanından beri, 2022'nin sonlarında burası Yıldızlar SS Holding'e devir oldu. Haklarımız ödenmek bilmedi. Bitmek bilmeyen sıkıntılar var. Devamlı maaşlar geri gitmeye başladı. Çok alacaklar var, çok büyük problemler ve sıkıntılar var. Buraya gelmeden çözmek için çok mücadeleler verdik. Çözülmediği için en son tercih olarak buraya geldik.  Yetkililerden bu işi bir an önce çözmelerini istiyoruz."

"Geri dönmemeye ant içtik"

Aynı madenci, yürüyüşlerine polisin engel olmasına ilişkin ise "Tabii ki onlar da görevini yapıyor, diyecek bir şeyimiz yok. Bizim bu bariyerleri aşmamız lazım. Geri dönüşümüz yok. Geri dönmemeye ant içtik. Mecbur bu bariyeri aşıp bakanlığa gitmek zorundayız. O yüzden çevik kuvvetin de canını yaktıysak kusura bakmasınlar. Bıçak kemiğe dayandı. ya hükümetimiz bıçağa dayanacak ya da çekecek. Tek kurşunumuz kaldı o da bu. İnşallah çözerler" dedi.

Kaynak: ANKA
