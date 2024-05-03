Dörtyol'da Sağanak Yağış Nedeniyle Su Birikintileri Oluştu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak, ilçede hayatı olumsuz etkiledi.
Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti.