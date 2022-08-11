Haber : Dönmez: "(Elektrik ve doğal gazda sübvansiyon) Destek miktarı bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın 2 katından daha fazla seyrediyor" - Haberler

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Dönmez: "(Elektrik ve doğal gazda sübvansiyon) Destek miktarı bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın 2 katından daha fazla seyrediyor"

 - Güncelleme:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (9)

Bakan Dönmez:

"Elektrik ve doğal gazda sübvansiyon devam ediyor. Destek miktarı bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın 2 katından daha fazla seyrediyor."

AA / Güncel

Anadolu Ajansı Fatih Dönmez Güncel Haberler

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