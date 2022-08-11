Dönmez: "(Elektrik ve doğal gazda sübvansiyon) Destek miktarı bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın 2 katından daha fazla seyrediyor"
- Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (9)
Bakan Dönmez:
"Elektrik ve doğal gazda sübvansiyon devam ediyor. Destek miktarı bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın 2 katından daha fazla seyrediyor."
AA / Güncel