Dönmez: "(Elektrik ve doğal gazda sübvansiyon) Destek miktarı bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın 2 katından daha fazla seyrediyor" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (9) Bakan Dönmez: "Elektrik ve doğal gazda sübvansiyon devam ediyor. Destek miktarı bu yılın ilk yarısında geçtiğimiz yılın 2 katından daha fazla seyrediyor." AA / Güncel Anadolu Ajansı Fatih Dönmez Güncel Haberler

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