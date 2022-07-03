Dokuma ustası İsmail Yanık, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dokuma ustası İsmail Yanık, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
 - Güncelleme:
Dokuma ustası İsmail Yanık, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor

Beypazarı ilçesinde dokuma ustası 80 yaşındaki İsmail Yanık, el sanatı ürünlerin yeteri kadar değer görmediğini belirtti.

Beypazarı ilçesinde dokuma ustası 80 yaşındaki İsmail Yanık, el sanatı ürünlerin yeteri kadar değer görmediğini belirtti.

Beytepe Mahallesi'ndeki dükkanında ilerlemiş yaşına rağmen dokumacılığı yaşatmak için çaba gösteren Yanık, dokumanın eskiden önemli bir iş kolu olduğunu söyledi.

Yanık, 1962'den beri dokumacılıkla uğraştığını dile getirerek, "Dokumalarımda genelde pamuklu örtüler ile ipek bürgü dokuyorum. Eskiden ipek bürgü, gelin olacak genç kızlar için illaki dokunurdu ve gelin el öpmeye giderken bunu örterdi." dedi.

Yaptığı çalışmaların kendini genç ve dinamik tuttuğunu anlatan Yanık, "Sağlığım elverdiği ölçüde mesleği sürdürmeye kararlıyım. Beni dokumacılık ayakta tutuyor. Halk Eğitim Merkezi'nde dokumacı yetiştirmek üzere kurslar verdim ama artık kimse yapmıyor. Eskiden dokumacılıktan para kazandık ve ekmek yedik. Şimdilerde olmuyor. Yeni nesil dokumaya ilgi göstermiyor." dedi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title