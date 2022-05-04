Doktorlara hakarete 3 ay 22 gün hapis cezası

KAHRAMANMARAŞ 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medyadan doktorlara küfrettiği iddiasıyla Uğur Yılmaz Deniz'i (28), 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Kararın gerekçesinde sosyolog Joseph Kahl'ın 7 maddelik toplumsal sınıfın özelliklerine atıf yapıldı. Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, hakimin sosyal sınıf tanımını yaparak verdiği kararda hekimlerin toplumda saygı gösterilmesi gereken bir meslek grubu olduğunu vurguladığını söyledi.

Kahramanmaraş Tabip Odası, 2020 Kasım ayında sosyal medyada Uğur Yılmaz Deniz isimli kullanıcının doktorlara küfürler ederek, 'Sonra bu doktorlar neden dayak yiyor. İyi oluyor' şeklindeki paylaşımı üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, paylaşımı yapan Uğur Yılmaz Deniz'in Antalya'da yaşadığı belirlendi. İfadesine başvurulan ve paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul eden Deniz hakkında soruşturma sonunda Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak' suçundan dava açıldı.

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, kararda sosyolog Joseph Kahl'ın toplumsal sınıf özelliklerine atıfta bulunmasının çok önemli olduğunu söyledi. Sosyal medyadan doktorlara aşağılayıcı, tehdit edici paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik hukuk mücadelesine de devam edeceklerini ifade eden Tiyekli, "Mahkeme, bu kararında sosyal sınıf tanımını yaparak hekimlerin bir grup olduğunu, bu grupların özellikli olduğunu, bu grubun aslında değer verilmesi gereken, toplumda saygı gösterilmesi gereken bir meslek grubu olduğunu özellikle vurguladı ve onlara yapılan hakaretin mutlaka cezalandırılması gerektiğini söyledi. Ayrıca gerekçeli kararda bu tip söylemlerde sadece halkı kin ve nefrete taşımasının gerekmediğini, hekimler gibi toplumda saygı görmesi meslek gruplarına hakaret edilmesi durumunda ceza verilmesi gerektiğini özellikle belirtti. Bu, bizim açımızdan çok güzel bir karar. Bundan sonra da biz, bu gerekçelere dayanarak sosyal medya üzerinden hekimleri aşağılayan söven, tehdit eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.