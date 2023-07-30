Samsun'da doktor ve öğretmenlerden oluşan amatör gök bilimciler, cam, atık su borusu, pencere menteşesi ve merdiven profilleri gibi malzemeler kullanarak aylar süren çalışmalar sonucu ürettikleri teleskoplarla Samsunluları sahilde gökyüzü ile buluşturdular.

Doktor ve öğretmenler kendi ürettikleri teleskoplarla vatandaşları gökyüzü ile buluşturdu

SAMSUN - Samsun'da doktor ve öğretmenlerden oluşan amatör gök bilimciler, cam, atık su borusu, pencere menteşesi ve merdiven profilleri gibi malzemeler kullanarak aylar süren çalışmalar sonucu ürettikleri teleskoplarla Samsunluları sahilde gökyüzü ile buluşturdular.

Samsun'da gökyüzü meraklısı bir grup, geçen yıl kurdukları Samsun Amatör Astronomi Topluluğu ile astronominin yaygınlaşması için etkinlikler yapmaya başladı. Fizik Öğretmeni Özgür Türk ve Dahiliye Uzmanı Dr. Metin Eser tarafından kurulan topluluk, aylar süren çalışmalar sonucu aktif olarak aynalı teleskop yapımını tamamladı. Dr. Kübra Nur Okutan, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Emin Okutan, Fen Bilgisi Öğretmenleri Cansu Türk ve Uğur Akdin ile Görsel Sanatlar Öğretmeni Ahmet Çolak ve Fizik Öğretmeni Okan Öztürk, bir yıl boyunca teleskop yapım atölyesinde ve evlerinin mutfaklarında camı zımpara tozu ile ince aşındırma, cilalama ve kaplama işlemlerini yaptıktan sonra optik ve mekanik parçaları montajlayıp teleskopu tamamladı. Bu süreçte hemşire Melek Eser de yardımcı eğitmen olarak görev aldı. Geri dönüşüm malzemelerini kullanarak yerli imkanlarla 4 aynalı teleskop üreten grup, malzeme olarak ulaşılması kolay olan atık su borusu, pencere menteşesi ve merdiven profilleri gibi malzemeleri ve üç boyutlu yazıcı ile üretilen parçaları kullandı.

SAAT, yapılan teleskoplar ile Samsun'un çeşitli yerlerinde gökyüzü gözlemi etkinlikleri düzenlemeye başladı. İlki dün akşam Atakum ilçesi Adnan Menderes Sahil Bulvarı'nda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Teleskopla ay ve yıldızlara bakmayı önce ücretli zanneden vatandaşlar, ücretsiz olduğunu öğrenince sıraya girip ay ve yıldızları yakından izlemenin mutluluğunu yaşadılar.

Samsun Amatör Astronomi Topluluğu kurucularından Dahiliye Uzmanı Dr. Metin Eser, "1,5 yıl önce bu işe başladık. Kendi teleskoplarımızı yapmak için yola çıktık. Bugün bunu bitirdik. O zaman bir amacımız vardı; teleskopları bitireceğiz, Samsun'da sahile götüreceğiz ve halka ücretsiz gözlem yaptıracağız. Bizim gördüklerimizi halk da görsün istedik. Bugün insanlar teleskopla bakıyorlar. Teleskopla ayı gösteriyoruz. Amacımıza ve hedefimize ulaştık" dedi.

Fizik Öğretmeni Özgür Türk ise, "Gündelik yaşamda kullandığımız malzemelerle teleskopu ürettik. Üretirken de öncelikle bilgisayarda tasarladık. Teleskopun önce aynasını yaptık. Aynasını yaparken camı yontarak önce kaba aşındırma, ince aşındırma olarak uygun ideal derinliğe ulaştık. Ardından bunu kapladık. Kapladıktan sonra mekanik kısmına geçtik. Öncelikle bir tüpe ihtiyacımız vardı. Atık su borusunu tüp olarak kullanarak istediğimiz özelliğe ulaşmış olduk. Alüminyum profiller ve bilgisayardan çizdiğimiz, evimizde üç boyutlu yazıcıdan aldığımız malzemeleri bir araya getirdiğimizde güzel bir teleskop üretmiş olduk. Ürettiğimiz bu teleskoplar ile halkı ücretsiz bir şekilde gökyüzü ile buluşturuyoruz" diye konuştu.