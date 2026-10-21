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Doha'daki varlık fonları zirvesine Katar Emiri ve Macron da katıldı

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doha'da düzenlenen 9. Tek Gezegen Egemen Varlık Fonları Üst Yöneticileri Zirvesi'ne katıldı. İkili, zirve kapsamında Rosewood Oteli'ndeki ekonomi ve yatırım sergisini gezdi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Doha'da düzenlenen 9. Tek Gezegen Egemen Varlık Fonları Üst Yöneticileri Zirvesi'ne katıldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre, Şeyh Temim ile Macron, Rosewood Oteli'nde gerçekleştirilen zirve kapsamında katılımcı şirket ve kuruluşların ekonomi ve yatırım alanlarındaki çalışmalarını tanıtan sergiyi gezdi.

Zirve programında Macron'un konuşmasının yanı sıra üst yöneticilerin genel oturumu ve kurucu üyelerin konuşmaları yer aldı.

Zirveye Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, katılımcı şirketlerin üst yöneticileri, iş insanları ve çeşitli ülkelerden üst düzey yetkililer de katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ziyaretlerinden sonra dün Körfez turunun son durağı olan Katar'ın başkenti Doha'ya gelmişti.

Kaynak: AA
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