Katar'da düzenlenen Filistin Forumu başladı

Güncelleme:
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen dördüncü Yıllık Filistin Forumu, akademisyenler, gazeteciler ve insan hakları savunucularını bir araya getiriyor. Forumda Filistin meselesinin çeşitli boyutları ele alınarak, Gazze'nin insani durumu ve uluslararası sistemdeki yeri gibi konular tartışılacak.

Doha Lisansüstü Araştırmalar Enstitüsü ile Arap Araştırma ve Politika Çalışmaları Merkezi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yıllık Filistin Forumu, Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Dünyanın farklı bölgelerinden gelen akademisyenler, araştırmacılar, gazeteciler, insan hakları savunucuları ve politika uzmanlarının katıldığı forumda, eş zamanlı oturumlar, sempozyumlar, halka açık konferanslar ve çalıştaylar düzenleniyor.

Foruma katılan öne çıkan isimler arasında, Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Azmi Bişara, Ortadoğu uzmanı Khalil Jahshan, siyaset bilimci Yousef Munayyer, araştırmacı Tamara Kharroub, gazeteci ve hukukçu Diana Buttu, gazeteci-yazar Lamis Andoni, akademisyen Ayat Hamdan, araştırmacı Majdi Malki ve siyaset bilimci Emile Badarin yer alıyor.

Forumda ayrıca, uzun yıllar Birleşmiş Milletler'de (BM) görev yapan siyaset bilimci Abdelhamid Siyam, İsrail güvenlik doktrini uzmanı Fadi Nahhas, Filistin diasporası üzerine çalışmalarıyla tanınan Fanny Christou, medya çalışmaları alanında araştırmalar yürüten Djamil Kerrouche, gazeteci ve akademisyen Amena El Aşkar ile Filistinli gazeteci Nidal Rafa da sunumlarıyla yer alıyor.

Forumun açılışı, araştırmacılar Ayat Hamdan ve Majdi Maliki'nin yaptığı konuşmalarla gerçekleştirildi. Açılış oturumunda, Filistin çalışmalarının mevcut durumu, Gazze'de süren insani kriz ve Filistin meselesinin uluslararası sistemdeki yeri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Filistin meselesini siyasal, hukuki, tarihsel, toplumsal, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla ele alan forumda, Filistin çalışmalarının mevcut durumu, Gazze'de süren insani kriz ve Filistin meselesinin uluslararası sistemdeki yeri üzerine oturumlar gerçekleştiriliyor.

Üç gün boyunca sürecek forumda; Gazze'nin yeniden inşası ve insani toparlanma, yapay zeka, dijital silinme ve hafıza mücadelesi, Kudüs'ün tarihi ve güncel durumu, İsrail güvenlik doktrini ve bölgesel yayılma politikaları, Filistin'in ulusal geleceği, küresel dayanışma hareketlerinin rolü gibi birçok kritik konu da masaya yatırılacak.

Forumda Filistin üzerine yürütülen akademik ve entelektüel tartışmaları derinleştirmek, Gazze'de devam eden insani felaketin çok boyutlu etkilerini bilimsel bir çerçevede ele almak ve Filistin meselesine yönelik küresel farkındalığı güçlendirmek amaçlanıyor.

Başkent Doha'da her yıl düzenlenen Filistin Forumunun hem akademik çevreler hem de politika yapıcılar için önemli bir başvuru zemini oluşturması ve Filistin meselesine dair uluslararası tartışmalara yeni katkılar sunması bekleniyor.

