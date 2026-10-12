Doha'da Hospitality Qatar 2026 fuarı, şeflerin yarışmasıyla kapılarını açtı

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Katar'ın başkenti Doha'da, turizm, otelcilik, yiyecek ve içecek sektörlerini bir araya getiren 11. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Fuarı (Hospitality Qatar 2026) başladı.

Doha Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Katar Turizm Kurumunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuarda, konaklama, otelcilik, restoran işletmeciliği, gıda ve içecek, iç tasarım ve turizm alanlarında faaliyet gösteren yerel ve uluslararası şirketler ürün ve hizmetlerini tanıtıyor.

Fuarın ilk gününde Katar'dan ve farklı ülkelerden gelen şefler, en iyi lezzeti ortaya koymak ve ödül kazanmak için mutfaktaki hünerlerini sergiledi.

Birbirinden farklı yemekler hazırlayan şefler, özgün tarifleri, pişirme teknikleri ve sunumlarıyla öne çıkmaya çalıştı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, farklı ülkelerin mutfak kültürlerinden örnekler sunulurken, şeflerin yemek hazırlama süreçleri de ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi.

Yarışma kapsamında hazırlanan yemeklerde kullanılan malzemeler, lezzet uyumu, yaratıcılık ve sunum teknikleri ön plana çıktı.

Sektör temsilcileri, yatırımcılar ve profesyonelleri buluşturan organizasyonda, otel ve restoran ekipmanları, gıda teknolojileri, dijital çözümler, sürdürülebilir konaklama uygulamaları ve turizm sektöründeki yenilikler tanıtılıyor.

Fuarda ayrıca sektör uzmanlarının katılımıyla konferanslar, çalıştaylar ve canlı uygulamalı gösterimler düzenlenecek.

Katılımcı şirketlerin yeni işbirlikleri geliştirmesine ve uluslararası ticari bağlantılar kurmasına imkan sağlamayı amaçlayan fuar, Katar'ın turizm ve konaklama sektöründeki gelişimini de tanıtmayı hedefliyor.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen fuar, 14 Ekim'e kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA