Doğu Karadeniz'de 767 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamıyor

GÜMÜŞHANE (AA) - Rize, Trabzon, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta 767 yerleşim birimiyle kardan dolayı ulaşım sağlanamıyor.

Rize'de bir süredir etkili olan kar yağışı sebebiyle merkezde 50, Ardeşen'de 7, Çamlıhemşin'de 18, Çayeli'nde 2, Derepazı'nda 11, Fındıklı'da 5, Hemşin'de 4, İkizdere'de 22, İyidere'de 7, Kalkandere'de 7 ve Pazar'da 15 olmak üzere 148 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi, 133 personel ve 61 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ile Ayder Yaylası yolunda ulaşımın aksamaması için yol temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon

Trabzon'da bir süredir aralıklarla etkili olan kar nedeniyle 191 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 250 personel ve 128 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için faaliyetlerini sürdürüyor.

Öte yandan, ekipler son 24 saatte 553 kapalı mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Giresun

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre merkezde 53, Alucra'da 12, Bulancak'ta 39, Çanakçı'da 9, Dereli'de 22, Doğankent'te 7, Espiye'de 27, Eynesil'de 11, Görele'de 47, Güce'de 13, Keşap'ta 31, Piraziz'de 3, Tirebolu'da 33 ve Yağlıdere'de 15 olmak üzere toplam 322 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Artvin

Artvin'de etkili olan kar sebebiyle Ardanuç'ta 10, Arhavi'de 2, Borçka'da 8, Hopa'da 3, Kemalpaşa'da 2, Şavşat'ta 20, Yusufeli'de 4 olmak üzere 49 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Söz konusu yolların ulaşıma açılması için Özel İdare ekipleri çalışma yürütüyor.

Gümüşhane

İl Özel İdaresinden alına bilgiye göre merkezde 6, Kürtün'de 28, Torul'da 15, Şiran'da 4, Köse'de 4 olmak üzere toplam 57 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel idaresine bağlı ekipler, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt

Bayburt'ta kar ve tipi aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresi, belediye ve Karayolları ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Öte yandan kar yağışının aralıklarla sürdüğü Bayburt-Erzurum arasındaki D-915 karayolunun 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde, ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Trafik ekipleri, söz konusu güzergahı kullanacak sürücüleri, yavaş seyretmeleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.