Doğu Asya Zirvesi'nde Barış ve İşbirliği Vurgusu

KUALA LUMPUR, 12 Temmuz (Xinhua) -- 15. Doğu Asya Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, tüm taraflara anlayış ve güveni artırma, barış ve istikrarı koruma, kalkınma ve refahı teşvik etme çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, cuma günü Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen zirvedeki konuşmasında, Doğu Asya Zirvesi'nin kuruluşunun 20. yıldönümü çerçevesinde Çin tarafı adına üç öneri sundu.

İlk olarak diyaloğa dönülmesi gerektiğini vurgulayan Wang, zirvenin asıl amacının yapıcı diyalog kurmak ve stratejik karşılıklı güveni artırmak olduğunu, ancak son yıllarda bazı dış güçlerin bu platformu farklılıkları körüklemek ve diğer ülkelere saldırmak ve içişlerine müdahale etmek için kullandığını belirtti.

İkinci olarak Wang, kalkınmaya yeniden odaklanılması gerektiğini belirterek, pragmatik işbirliğiyle Doğu Asya halklarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini, tek taraflılık ve korumacılığın dar görüşlü ve tehlikeli olduğunu, tüm taraflar için en iyi seçeneğin işbirliğini genişletmek ve kalkınmanın faydalarını paylaşmak olduğunu ifade etti. Wang ayrıca Çin'in Doğu Asya Zirvesi Eylem Planı'nı hayata geçirmek ve bölgesel büyüme canlılığını teşvik etmek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Üçüncü olarak, dışa açıklığa geri dönülmesi gerektiğini vurgulayan Wang, Çin'in ASEAN liderliğindeki bölgesel işbirliği çerçevesini desteklediğini, çok taraflı ticaret sistemini kararlılıkla savunduğunu, üst düzey bir bölgesel serbest ticaret ağı oluşturduğunu ve bölgesel entegrasyonu teşvik ettiğini, ayrıca Soğuk Savaş zihniyeti ile blok çatışmasının bölgeye taşınmasına ve kapalı, dışlayıcı "küçük çevrelerin" kurulmasına karşı olduğunu ifade etti.

Taiwan meselesi konusunda, Taiwan Boğazı'ndaki gerilimin temel nedeninin, giderek artan "Taiwan bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı faaliyetler ile dış güçlerin bunlara verdiği destek ve teşvik olduğunu vurgulayan Wang, "Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrar gerçekten önemseniyorsa, 'Taiwan bağımsızlığı' girişimlerinin kararlılıkla engellenmesi gerekiyor" dedi.

Ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasının her ülke için kutsal bir görev olduğunu belirten Wang tüm ülkelerin, tek Çin ilkesine bağlı kalmaya devam etmesini, "Taiwan bağımsızlığı"na yönelik her türlü desteğe karşı çıkmasını ve Çin'in tam ulusal birleşme hedefini desteklemesini beklediklerini söyledi.