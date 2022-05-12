Doğanın resimsel karşılığı ALAN / TERRITORY sergisinde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğanın resimsel karşılığı ALAN / TERRITORY sergisinde

Bültenler - Şaziye Ceyhan - Güncel
 - Güncelleme:
Doğanın resimsel karşılığı ALAN / TERRITORY sergisinde

Doğanın resimsel karşılığı ALAN / TERRITORY sergisinde, 13 Mayıs / 3 Haziran tarihleri arasında Adasanat Etkinlik salonunda izleyicileri ile buluşacak.

ALAN / TERRITORY

"…Turner için doğa gözlemleri kendi resim dünyasını gerçekleştirmenin aracıdır sadece…

Doğadan aldığı izlenimi gerçekçi bir şekilde yansıtma amacında hiç değildi…Doğanın resimsel karşılığını arıyordu…"

(A.C.Krausse)

Çoğu alanda karşılaşmalar önemli rol oynar. Adasanat olarak yakın geçmişte çeşitli başlıklar ve temalar altında bir grup Yunanlı ve Türkiyeli sanatçının dahil olduğu projeler gerçekleştirmiştik. Bu projeler ile her iki ülkede gerçekleşen sergilerde, birbirleriyle tanışan ve "karşılaşan" sanatçılar temas kurarak, üretim izleklerini tanımanın yanısıra bu etkileşimle yeni projeler yapabilmenin de yollarını aradılar.

Doğanın resimsel karşılığı ALAN / TERRITORY sergisinde

Bu son süreçte; George Stamatakis'in önerisi ile Gogo Smili ve Memet Güreli'nin birlikte gerçekleştirmek istedikleri peysaj sergisi projesini gündemimize alarak çalışmalara başladık. Federico Brauer'in küratörlüğünde, her üç sanatçının yapıtlarının bir araya gelişlerinde nasıl ilişkileneceğine dair uzun görüşmeler ve fikir alışverişleri sonucunda ALAN / TERRITORY başlığı altında sanatçılar işlerini ürettiler.

Açılış 13 mayıs 2022 saat 17.00 den itibaren…

ADASANATİstiklal caddesi, Aznavur pasajı no 108 / kat 9, Galatasaray-Beyoğlu

Bültenler / Şaziye Ceyhan - Güncel

Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title