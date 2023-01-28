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Diyarbakır kırsalı beyaza örtüyle kaplandı

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Diyarbakır kırsalı beyaza örtüyle kaplandı Diyarbakır ve ilçelerinde beklenen kar ve yağmur etkisini gösterdi Diyarbakır kırsalında etkili olan kar yağışı, her yeri beyaz örtüyle kapladı.

Diyarbakır kırsalı beyaza örtüyle kaplandı

Diyarbakır ve ilçelerinde beklenen kar ve yağmur etkisini gösterdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır kırsalında etkili olan kar yağışı, her yeri beyaz örtüyle kapladı.

Uzun süredir Türkiye'de yağışların yağmaması vatandaşları kuraklık tehlikesi ve su sorunuyla karşı karşıya bıraktı. Meteoroloji uyarısıyla birlikte başta Diyarbakır'ın Hani, Çermik, Çüngüş, Dicle ilçesi ve diğer ilçelerde kar yağışı etkili olurken şehir merkezinde sulu kar etkisini gösterdi.

Öte yandan, Diyarbakır yanı sıra, Batman, Mardin ve kırsal ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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