Diyarbakır'ın Sanayi Potansiyeli ve Sorunları Raporla Gündeme Getirildi

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Diyarbakır Şubesince, Diyarbakır ve ilçelerinde sanayinin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin rapor yayımlandı.

MMG Diyarbakır Şube Başkanı Gülhan Sönmez, yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın birçok kültür ve medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti.

Cazibe merkezi olan kentin ticaret geçmişinin tarım ve hayvancılığın yanı sıra sanayiye de bağlı olduğunu bildiren Sönmez, kentin sanayisinin ağırlıklı olarak sahip olduğu hammadde kaynakları, tarımsal üretim ve insan kaynağına dayalı olarak gelişme gösterdiğini aktardı.

Madencilik ve taş ocakçılığı, gıda ve tekstil ürünlerinin imalatı ve Ortadoğu'da önemli bir pazar payına sahip inşaat sektöründe kullanılan inşaat malzemesi sektörlerinin dış ticarete konu olabilecek potansiyele sahip olduğunu bildiren Sönmez, şunları kaydetti:

"Sanayi şehirlerin can damarıdır. Talebi karşılamaya yönelik gıda ürünleri üretimi, metal ürünleri üretimi, tarımsal üretimde kullanılan tarımsal sulama boruları, damlama yağmurlama sistemleri üretimi, madencilik ve taş ocakçılığı, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile bu ürünlerin işlenmesini, güneş enerjisi santralı ve enerji üretimi ile güneş kolektörü üretim tesisi gibi alanlarda yatırımlar yapılabilir. Öte yandan Diyarbakır tarım, hayvancılık, maden, enerji, giyim, gıda, teknoloji ve elektrik-elektronik gibi sektörlerde yatırım yapılabilecek potansiyele sahip olduğu için mevcut potansiyeli değerlendirmeye yönelik yatırımlara ağırlık verilmelidir."

Kente yatırım yapmanın bir çok avantajı olduğunu ifade eden Sönmez, kentin teşvik sisteminde 6'ıncı bölgede olması, Ortadoğu ülkelerine komşu ve körfez ülkelerine yakın olması, kara, demiryolu ve havayolu ulaşım kolaylığı, genç nüfus, güneş enerjisi potansiyeli, GAP bölgesinde bulunması, kentin sahip olduğu doğal kaynaklar, organik tarım ve hayvancılığın gelişme potansiyelinin olması, tarihi varlıkların zenginliği,kültür ve inanç turizmi potansiyeli, sanayi altyapısındaki olumlu gelişmeler ile artan kamu ve özel sektör yatırımlarının önemli avantajlar sağladığını belirtti.

Kentin sanayi konusundaki sorunlar ve çözüm önerilerine değinen Sönmez, şu ifadelere yer verdi:

"Sanayi raporumuzda nitelikli işgücü eksikliği, yenilikçi ürün tasarımı ve üretimin olmaması, markalaşma düzeyinin düşük olması, sermaye yetersizliği ve finansmana erişimde yaşanan sorunlar, ihracatta geleneksel yöntemlerin kullanılması, yeni trendlerin yaygın olmaması, işletmelerin genellikle aile şirketi olması, kurumsallaşmamış olması, ilimiz yatırım çekme ve tanıtım faaliyetleri alanında yeterli performansı gösterememesi, profesyonel danışmanlık gereksinimi, sanayi altyapısına ilişkin sorunlar, lojistik merkez ve ulaşım, üniversite sanayi iş birliği eksikliği, enerji altyapısının zayıflığı, devlet destekleri ve teşvikler hususunda sorunlar ve cüzüm önerileri yer almaktadır."

Sönmez, üreten bir Diyarbakır olarak anılmak istediklerini belirterek, kentin her alanda kalkınması ve ilerlemesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi.