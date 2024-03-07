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Diyarbakır'daki Bazı Barajların Doluluk Oranları Arttı

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Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır'daki bazı barajların doluluk oranlarının arttığını bildirdi. Kuraklıkla karşı karşıya kalan barajların doluluk oranı geçen yıla göre önemli ölçüde yükseldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır'daki bazı barajların doluluk oranlarının arttığını bildirdi.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmanın etkisiyle 2022 ve 2023'te kuraklıkla karşı karşıya kalan ve sonbahar ile kış aylarında etkili olan yağışlar sayesinde içme suyu, enerji ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan bazı barajların doluluk oranı geçen yıla göre önemli ölçüde arttı.

4 Mart 2023, 2 Ekim 2023 ve 4 Mart 2024 tarihlerinin sıralamasına göre barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Karakaya barajı yüzde 37,21, yüzde 62,8 ve yüzde 72,2

Kralkızı Barajı yüzde 31,5, yüzde 33,6 ve yüzde 60,9

Devegeçidi Barajı yüzde 14,2, yüzde 0 ve yüzde 81,6

Çınar Göksu Barajı yüzde 0, yüzde 0 ve yüzde 30,6,

Pamukçay Barajı yüzde 8,2, yüzde 0 ve yüzde 100

Ergani Barajı yüzde 10,9, yüzde 34 ve yüzde 100

Başlar Barajı yüzde 9,4, yüzde 4 ve yüzde 100

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Su İşleri Diyarbakır Ekonomi Güncel Haberler

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