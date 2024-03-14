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Diyarbakır'da traktör ile otomobil çarpışması: 5 yaralı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen traktör ile otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, E.G. idaresindeki 21 ADL 662 plakalı traktör, ilçeye bağlı kırsal Çukurbaşı Mahallesi mevkisinde 02 AAD 532 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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