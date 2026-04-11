Dtso Başkanı Mehmet Kaya: "Tarım, Bölgenin En Büyük Ekonomik Gücüdür"

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Tarım Gıda ve Sanayi Odaklı Kalkınma Vizyonu Çalıştayı"nda konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, tarımın, bölgenin en büyük ekonomik gücü olduğunu ifade ederek, "Barışın kalıcı olması için ekonomik kalkınmayı ve sosyal yaşamı güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Diyarbakır Valiliği, Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Diyarbakır AB Bilgi Merkezi işbirliğinde, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Tarım Gıda ve Sanayi Odaklı Kalkınma Vizyonu Çalıştayı" başladı.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski Bakan ve TARPOL Başkanı Mehmet Mehdi Eker, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba inan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, milletvekilleri, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, akademisyenler, üreticiler, sanayiciler, kamu ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı.

"Kalıcı barış için ekonomik kalkınma zorunludur"

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, katılımcıları Türkçe ve Zazaca selamlayarak, "Barış sürecinin devam ettiği bir ortamda en önemli gücümüzden biri olan tarım ve tarımsal sanayinin bundan sonraki sürecini doğru oturtmak ve doğru bir şekilde kanalize etmek için 2 günlük bir çalıştay organize ediyoruz" dedi.

Çalıştay fikrinin TARPOL Başkanı Mehmet Mehdi Eker'e ait olduğunu belirten ve tarımın bölgenin en güçlü ve sürdürülebilir alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Kaya, "Tarım bu bölgenin en büyük güçlerinden bir tanesi. Ticarette de böyledir. Yeni bir iş arayışındansa kendi güçlü olduğunuz alanlarda büyüyerek ilerlemelisiniz. Tarım da bu anlamda bölgenin en güçlü olduğu sürdürülebilir bir alan. 12 bin 500 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Çayönü, hem hayvanların hem bitkilerin ilk ıslah edildiği bölge. Buradan dünyaya yayıldığını söylüyoruz" diye konuştu.

Diyarbakır'a Hollanda örneği

Tarımda geleneksel yöntemlerin dışına çıkılması gerektiğini vurgulayan Kaya, Diyarbakır'ın potansiyelini Hollanda örneği üzerinden anlattı. Kaya, şöyle devam etti:

"120 milyar avroya yakın ihracatı olan Hollanda'nın sulanabilir arazisi 9 milyon dönüm. Diyarbakır'ın ise 4 milyon 200 bin dönüm sulanabilir arazisi var. Kralkızı, Dicle ve Silvan barajlarının suladığı alan 3 milyon 750 bin dönüm. Bu rakamlar Diyarbakır'ın ciddi bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Ama doğru yapmamız lazım. Hollanda tahıldan yeni nesil üretime geçişle bunu sağlamış. Biz de teknolojiyi ve yeni üretim sistemlerini getirerek bu başarıyı Diyarbakır merkezli ve bölgeyi de kapsayacak şekilde bir pozisyona koyabiliriz."

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ile birlikte üzerinde çalıştıkları projeye işaret eden Kaya, "Kralkızı, Dicle ve Silvan barajlarının sulama alanlarında TPAO'nun geçmişte petrol aradığı ve kapattığı yaklaşık 3 bin noktada sıcak su bulunuyor. Bu bizim için önemli bir fırsat" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda ekonomik kalkınmanın toplumsal barışla doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Kaya, "Şekeri, unu, yağı var ama helvayı yapmak gerekir. Barışın kalıcı olması için ekonomik kalkınmayı ve sosyal yaşamı güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Engin Yeşil: Sözleşmeli tarım modeli zorunluluktur

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil de bölge tarımının geleceğine yön vermek amacıyla düzenlenen çalıştayın önemine vurgu yaparak, "Burada özellikle altını çizmek isterim ki; Türkiye'nin tarımda sürdürülebilirliği sağlaması, üretimde istikrarı yakalaması ve küresel rekabette güçlenmesi için sözleşmeli tarım modeline daha güçlü ve yaygın bir şekilde geçmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur. Sözleşmeli üretim; üreticiyi koruyan, sanayiciye güven sağlayan ve piyasalarda öngörülebilirliği artıran en önemli araçlardan biridir. İklim değişikliği, su yönetimi ve dijitalleşme gibi başlıklarla birlikte ele alındığında, bu dönüşüm yalnızca tarımı değil, bölgesel kalkınmayı da doğrudan etkileyecektir. Temennimiz; burada ortaya konulacak görüşlerin somut adımlara dönüşmesi ve güçlü bir yol haritası oluşturmasıdır" dedi.

Konuşmaların ardından DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a hediye takdim ederken, toplantı sonrası aile fotoğrafı çekimi yapıldı.

Çalıştay, tematik oturumlar ve çalışma gruplarıyla devam ediyor.

Kaynak: ANKA