Diyarbakır'da Silvan Sulama Tüneli'nin Kazısı Törenle Başladı

Haber: Ahmet ÜN / Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLAR

(DİYARBAKIR) - Dicle Havzası'nda yer alan Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) en önemli etaplarından Silvan Projesi kapsamında Türkiye'nin en büyük sulama tüneli olacağı belirtilen Silvan Sulama Tüneli için kazı çalışması törenle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans sistemiyle katıldığı törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker, AK Parti milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Batman Valisi Erkem Canalp, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

13 bin 236 metre uzunluğundaki Silvan Tüneli, 10 metrelik iç, 11,20 metrelik dış çapa sahip olacak. 120 metre uzunluğa ve 2 bin 500 ton ağırlığa sahip devasa bir tünel delme makinesiyle (TDM) Silvan Sulama Tüneli'nin açılmasına başlandı.

Törende konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Silvan Barajı Projesi'nin sadece Diyarbakır'ın değil, ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Vali Zorluoğlu, "Binlerce yıllık tarihiyle birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış kadim şehir, medeniyetler şehri, sahabeler ve peygamberler şehri Diyarbakır bugün yine tarihi günlerinden birini yaşıyor. Diyarbakır'ın bereketli topraklarını suyla buluşturacak, yalnızca ilimizin değil, bölgemiz ve ülkemizin ekonomisine, refahına, kalkınmasına büyük değer katacak Silvan Barajı'nda çok önemli bir aşamaya hep beraber şahitlik yapıyoruz. Büyük bir mutluluk ve gururla Diyarbakır'ımızın çılgın projesi Silvan Barajı'nın tünel çalışmalarına bismillah diyerek start veriyoruz" diye konuştu.

'Bugün burada sadece bir tören gerçekleştirmiyoruz'

"Silvan Barajı Diyarbakır için asla sıradan bir altyapı projesi değildir" diyen Vali Zorluoğlu, "Bu proje 2 milyon 350 bin dekar araziyi suyla buluşturacak tarımsal üretimimizi 2-3 kat artıracak, istihdama ciddi katkılar yapacak. Diyarbakır'ın ekonomik ve sosyal yapısında büyük dönüşümlere zemin oluşturacak gerçek bir kalkınma hamlesidir. Bugün burada sadece bir tören gerçekleştirmiyoruz. Esasında hep birlikte tarihe not düşüyoruz" dedi.

'Silvan Barajı'nın rüyası 1970'li yıllarda görülmüş'

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Mehdi Eker ise kazısı yapılan tünelin Silvan Barajı Projesi'nin en önemli çalışmaları arasında yer aldığını ifade ederek, "İbni Haldun, 'Coğrafya kaderdir' der. Coğrafya iklim, toprak ve topografyadır. Eğer biz coğrafyayı değiştirirsek kaderi de değiştiririz. Silvan Barajı Diyarbakır'ın 235 hektar alanında yaşayan ve üretim yapan çiftçilerin kaderini değiştirecek bir projedir. Meseleye böyle bakmak lazım. Şimdi Silvanlı hemşehrilerim bilirler. Eskiden bu topraklarda buğday, arpa ve darı vardı. Gıl gıl, Silvanlılar gıl gıl der. Darı, buğday, arpa. 2 yılda bir ürün alınırdı. Son 20 yılda, 25 yılda pamuk, mısır ve benzeri endüstri bitkileri üretiliyor. Diyarbakır bu alanda Türkiye'nin sayılı üretime sahip illeri arasında. Bunu sulamalara borçluyuz. Silvan Barajı'nın rüyası 1970'li yıllarda görülmüş. Ama bu rüya olarak kaldı. 2004 yılı Mart ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da Silvan Projesi'nin hayata geçeceğinin müjdesini verdi. 2012'nin 4 Mayıs'ında da temelini attı. Bugün de önemli bir aşama ile ilgili bir başlangıç var. Tünel bu projenin en önemli ayaklarından birisidir" ifadelerini kullandı.

Eker, önceki yıllarda terör örgütü PKK'nın Silvan Barajı'na yaptığı saldırılara da değinerek, "İşçimiz şehit oldu. Birçok saldırı yaşandı. Bugün Türkiye'de inşallah terörsüz Türkiye hedefinin bir parçası olarak bu baraj bu barajda bu projede hayata geçince çok daha iyi bir noktaya hepimiz birlikte geleceğiz" şeklinde konuştu.