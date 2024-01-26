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Diyarbakır'da silah ve mühimmat operasyonu: 2 tutuklama

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe jandarma komutanlıklarınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu bir adreste ruhsatsız uzun namlulu silah olduğu bilgisine ulaşıldı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, piyade tüfeği, 11 şarjör ve 368 fişek ele geçirildi.

Operasyonda, İ.A. ve S.A. gözaltına alındı, silah ve mühimmatlara el konuldu.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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