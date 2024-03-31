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Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgası: 1 ölü, 11 yaralı

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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Mahallede oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada, ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga sırasında bölgeye sevk edilen ambulanslardan 2'si atılan taşlar nedeniyle hasar gördü.

Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi sürüyor

Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgası: 1 ölü, 11 yaralı

Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgası: 1 ölü, 11 yaralı

Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgası: 1 ölü, 11 yaralı

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Kavga Sur Olay Güvenlik Politika Güncel Haberler

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