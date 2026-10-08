Diyarbakır'da küçükbaş projesiyle üreticilere 2 milyon liraya kadar kredi verilecek

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Diyarbakır'da küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 2 milyon liraya kadar kredi desteği sağlayacak "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var-Küçükbaş" projesi hayata geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik ile Ziraat Bankası işbirliğinde yürütülecek projenin protokolü, Vali Murat Zorluoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Abdullah Çetinkaya ve Ziraat Bankası Bölge Başkanı İsmet Öztürk tarafından Hevsel Toplantı Salonu'nda imzalandı.

Proje kapsamında kent genelinde 150 bin küçükbaş hayvanın üreticilerle buluşturulması, üreticilerin hayvan varlıklarının en az 100 başa ulaştırılması ve küçükbaş hayvancılıkta üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Üreticilerden öz kaynak katkısı aranmayacak proje ile üretici başına kullandırılacak yatırım ve işletme kredilerinin toplamı 2 milyon liraya kadar olacak.

Damızlık hayvan alımı için kullandırılacak yatırım kredisinde 84 aya kadar, hayvanların alım dönemindeki yem ve işletme giderleri için kullandırılacak işletme kredisinde ise 18 aya kadar vade imkanı sunulacak.

Temin edilen hayvanların nakliyesi, aşılanması, küpelenmesi ve veterinerlik hizmetleri Valilik tarafından ücretsiz karşılanacak.

Hayvanlar, hırsızlık riskini de kapsayan Devlet Destekli TARSİM sigortasıyla güvence altına alınacak, üreticiler için hayat sigortası da yaptırılacak.

Yetiştiricilerin yem ihtiyacının karşılanması ve hayvanlarının pazarlanması amacıyla, kesif yem tedariki için 3 yetkili yem firmasıyla, kesim olgunluğuna ulaşan hayvanların satışı için ise alım garantili ve fiyat düzenlemeli 3 alıcı firmayla sözleşme yapılacak.

Projeden, başlangıç tarihi itibarıyla küçükbaş hayvancılık yapan veya daha önce bu faaliyeti yürütmüş üreticiler yararlanabilecek. İlk kez küçükbaş hayvancılığa başlayacak kişiler projeden yararlanamayacak.

Üreticilerin mevcut ve yeni edinecekleri hayvanları barındırabilecekleri uygun bir ağıla sahip olmaları ve işletmenin bulunduğu yerde ikamet etmeleri gerekecek.

Ayrıca üreticilerin bölgedeki meralardan yararlanma hakkına sahip olmaları veya yıllık kaba yem ihtiyacının en az yüzde 50'sini kendilerinin karşılayabilmeleri şartı aranacak.

Proje kapsamında 6-24 aylık, yurt içinde doğmuş dişi küçükbaş hayvanlar temin edilebilecek.

İşletmeler, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince üçer aylık dönemlerle yerinde denetlenecek. Hayvan varlıkları düzenli olarak kayıt altına alınarak Ziraat Bankası Bölge Yöneticiliğine bildirilecek.

Proje ile Diyarbakır'da küçükbaş hayvancılığın güçlendirilmesi, üreticilerin gelirlerinin artırılması ve kırsal üretimin sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA