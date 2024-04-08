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Diyarbakır'da Kadayıf Üreticileri Bayram Öncesi Yoğunlaştı

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Diyarbakır'da tescilli lezzet burma kadayıfı üreten işletmeler, Ramazan Bayramı öncesi yoğun siparişleri yetiştirmek için vardiyalı üretime geçti.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verilen, fıstıklı, cevizli, kaymaklı ve peynirlinin yanı sıra yaz aylarında da soğuk hazırlanan burma kadayıf, Diyarbakır'ın yanı sıra farklı illerden yoğun talep görüyor.

Özellikle bayramlarda artan talep tatlı imalatçılarının yüzünü güldürürken, üretimi de günde 3 vardiyaya çıkardı.

Kadayıf ve baklava üretimi yapan firma sahibi Murat Altunhan, AA muhabirine, Diyarbakır'ın tescilli kadayıfı için bayramdan aylar öncesinde hazırlık yapıldığını ve sipariş alınmaya başlandığını söyledi.

Bu bayram yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını ifade eden Altunhan, "Bu bayram için de hazırlık yapıyoruz. Hazırladığımız tatlıları soğuk hava deposunda bekletiyoruz. Kadayıfı aylar öncesinden hazırlamaya başlıyor, bayrama 3 gün kala pişirmeye başlıyoruz. Üretimi planlı bir şekilde yapıyoruz. Sadece kendi bölgemize değil, diğer illere ve yurt dışına da tatlı gönderiyoruz. Ramazan Bayramı'nda hedefimiz 30 ton kadayıf üretmek. Vardiyalı üretime geçtik. Siparişlerden memnunuz." dedi.

Altunhan, kadayıfın yanı sıra baklava üretimi de yaptıklarını belirtti.

"Kayseri'den Edirne'ye kadar kadayıf gönderiyoruz"

Kadayıf üreticisi Yılmaz Elaldı da Ramazan Bayramı dolayısıyla yurt içi ve yurt dışından yoğun sipariş aldıklarını ifade ederek, artan talebe yetişebilmek için bu yıl üretim tesisini genişlettiklerini aktardı.

Elaldı, bu sayede gelen siparişleri çok rahat hazırladıklarını anlatarak, gelen siparişlerden memnun olduklarını belirtti.

Hazırlıkları yaptıklarını, bayramı beklediklerini dile getiren Elaldı, şunları söyledi:

"Geçen yıl bayramda günlük 1 ton üretim yaptık, bu bayram ise hedefimiz günlük 2 ton üretim yapmak. Diyarbakır kadayıfı bugün Türkiye'de bir marka. Kayseri'den tutun da Edirne'ye kadar kadayıf gönderiyoruz."

Elaldı, yaşanan yoğunluktan dolayı siparişleri yetiştirmek için günde 3 vardiya halinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Ramazan Bayramı Diyarbakır Ekonomi Güncel Haberler

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