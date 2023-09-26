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Diyarbakır'da işitme engelli öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Uluslararası İşitme Engelliler Haftası" dolayısıyla işitme engelli öğrencilere, okula dönüş setleri ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Uluslararası İşitme Engelliler Haftası" dolayısıyla işitme engelli öğrencilere, okula dönüş setleri ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Bayram Zengin, 23-29 Eylül "Uluslararası İşitme Engelliler Haftası" dolayısıyla merkez Yenişehir ilçesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Surkent İşitme Engelliler İlkokul ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette okul yöneticilerinden bilgi alan Sezgin, sınıfları gezerek işitme engelli öğrencilerle vakit geçirdi.

Sezgin, işitme engelli öğrencilere, okula dönüş setleri ve kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

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