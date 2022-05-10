Diyarbakır'da Ermeni Kilisesi 7 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı

Ermeni cemaatinin Ortadoğu'daki en büyük kilisesi Surp Giragos 7 yıl aradan sonra tekrar ibadete açıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve çok sayıda davetli katıldı. Peki, tarihi kilise 7 yıl önce niye kapandı?

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