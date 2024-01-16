Diyarbakır'da Ergün Arslan'ın ölümüne ilişkin davada 2 sanığın tutukluluğu devam ediyor

DİYARBAKIR'da, kız çocuğu G.S.'nin (12) fotoğrafını çektiği iddiasıyla bıçaklanıp dövülen, yaralı halde sokaklarda gezdirilip, hayatını kaybeden ancak yanlış kişi olduğu ortaya çıkan Ergün Arslan'ın (40) ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada 3'üncü duruşma görüldü. Savcı, tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasını talep etti, mahkeme, 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmedip, karar duruşmasını 30 Nisan'a erteledi.

Olay, 3 Nisan 2022'de, Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddia edilen Ergün Arslan, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Daha sonra dövülüp, yaralı halde sokaklarda gezdirilen Arslan, kan kaybından öldü. Çalışma başlatan polis, güvenlik görüntülerinden 7 şüpheliyi belirleyip, gözaltına aldı. Soruşturma sürerken, kız çocuğu G.S. ile annesi N.S.'nin ifadesine başvuruldu. G.S.'ye Ergün Arslan'ın fotoğrafı gösterilip, fotoğrafını çeken kişi olup olmadığı soruldu. G.S., fotoğrafı çeken kişinin başkası olduğunu söyledi. Yaralı halde gezdirilmesi görüntülere de yansıyan Ergün Arslan'ın otopsi raporunda, Koltuk altında bıçak yarası, her iki kalçada derin bıçak yarası, darp sonucu ağzındaki dişlerin yerinde olmadığı, burunda, dudakta yoğun kanama, burunda aşırı morarma, sol diz altında yaralanmaya bağlı morarma ve kanama, vücutta aşırı yaygın kan bulaşması ifadeleri yer aldı. Şüphelilerden S.D. (16), E.H.T. (16) ve B.E. (23) tutuklandı, 3'ü adli kontrolle 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

6 SANIK İÇİN MÜEBBET İSTEMİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar S.D., E.H.T. ve B.E. ile tutuksuz 3 sanığın kendiliğinden gelişen olayda daha sonra fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri belirtildi. Sanık S.D.'nin elindeki bıçakla Ergün Arslan'ı bıçakladığı, diğer sanıkların da tekme ve tokatla Arslan'ı dövüp öldürülmesine neden oldukları için 'Kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. 5'i 18 yaşından küçük, 6 sanık için müebbet hapis cezası istendi. E.H.T., ilk duruşmada tahliye edildi.

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında, sanıkların tümü, Ergün Aslan'ın eşi Azize ve kardeşi Süleyman Arslan ile sanıkların yakınları salonda hazır bulundu. Duruşmada savcı, sanıklar hakkında mütalaasını tekrar etti, 2 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamını, tutuksuz 4 sanığın da tutuklanmasını talep etti. Mahkeme başkanı, iddia makamının mütalaasını sanıklara sorarak söz hakkı verdi. Sanıklar suçsuz olduklarını söyledi.

'6 KİŞİ DE İŞTİRAKLİ OLARAK HAREKET ETTİ'

Savunmaların ardından söz alan Ergün Arslan'ın kardeşi Süleyman Arslan, ağabeyinin öldürüldükten sonra kişilerin kollukta ve savcılıkta olayı anlattıklarını belirterek, İfadelerde her şey ortada. Görüntüler de mevcut. Olay yerine yakın polis merkezi varken gövde gösterisi yaptılar. 6 kişi de iştirakli olarak hareket etmiş ve bu açıkça ortada. Cezalandırılmalarını istiyorum dedi.

Heyet, S.D. ile B.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, karar duruşmasını 30 Nisan'a erteledi. (DHA)