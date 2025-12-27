Haberler

Diyarbakır'da yetkili emlak ofislerine "e" tabela asılacak

Diyarbakır'da yetkili emlak ofislerine 'e' tabela asılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Diyarbakır İl Başkanı Mahmut Arslan, emlak ofislerine 'e' tabela asılacağını ve sektörün kurumsallaşması için denetimlerin artırılacağını açıkladı. Yetki belgesi olmayan emlakçılara yüksek cezalar uygulanacak.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Diyarbakır İl Başkanı Mahmut Arslan, sektörün kurumsallaşması amacıyla yetkili emlak ofislerine "e" tabela asılacağını söyledi.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Diyarbakır İl Başkanı Mahmut Arslan, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, birliğin 81 il, 950 ilçe ve 64 ülkede teşkilatlandığını söyledi.

Hedeflerinin denetlenebilir ve kamu yararını esas alan bir yapı inşa etmek olduğunu belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Diyarbakır İl Başkanlığı olarak sorunları sahada tespit ediyor, Ankara'ya taşıyor ve bunu sonuna kadar kararlılıkla takip ediyoruz. Son zamanlarda Türkiye'de en fazla değerlenen illerden biri Diyarbakır'dır. İstatistiklere bakıldığı zaman Diyarbakır, gayrimenkul noktasında Türkiye ortalamasının üzerindedir. Diyarbakır her zaman yoğun göç almaktadır. Kentte konut üretimi sıkıntısı vardır. TOKİ tarafından yapılan konutlarla bir miktar rahatlama sağlandı."

"Emlakçılara 'e' tabela sistemi geliyor"

Piyasada taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayan birçok kişinin emlakçılık yaptığını ifade eden Arslan, bu kişiler için ağır yaptırımlar bulunduğunu ve ortalama 650 bin lira ceza uygulandığını aktardı.

Arslan, "Taşınmaz ticareti yetki belgesi olmayan kişiler artık bu işi yapamayacak. Yetki belgesi olan kişiler de vergi levhasıyla birlikte bu faaliyeti yürütebilecek. Bunu engellemek ya da önlemek odaların ve birliklerin elinde olan bir durum değildir. Devlet, anayasa gereği bu sorumluluğu ve denetimi Ticaret İl Müdürlükleri ile Maliye'ye vermiştir. Bu işi resmi olarak yapmayanlara yönelik yaptırımlar oldukça yüksektir. Yaptırım uygulandığında ortalama 650 bin lira cezası bulunmaktadır ve çoğu kişi bunun farkında değil. Öte yandan, artık bir konutunuzu satmak istediğinizde, e-Devlet yetkisiyle resmi bir emlakçıya vermek zorundasınız ve satış işlemini o emlakçı gerçekleştirecek. Birliğimiz öncülüğünde emlakçılara resmi tabela geliyor. Eczanelerdeki gibi 'e' tabela sistemi uygulanacak. Bunun patenti Tüm Emlak Danışmanları Birliği'ne aittir ve inşallah en kısa sürede tüm resmi emlakçılarımızın tabelaları asılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti
Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem

Milyonları etkileyecek düzenleme! Para transferinde köklü değişiklik
Yıldız Tilbe'nin programa damga vuran dansı! Tatlıses kahkahalara boğuldu

Ünlü şarkıcının dansı, programa damga vurdu