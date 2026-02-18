Diyarbakır Osb'de "Dış Ticaret Ofisi" Kuruldu

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde, Dicle Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin bilgi ve uluslararası bağlantılarını sanayiyle buluşturmak amacıyla Dış Ticaret Ofisi kuruldu. Ofisin, sanayicilere ihracat süreçlerinde destek sağlaması ve yeni pazar araştırmaları yapması hedefleniyor.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Dış Ticaret Ofisi faaliyete geçti. Ofisin, Dicle Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin bilgi birikimi, dil avantajı ve uluslararası bağlantılarını sanayi ile entegre etmeyi amaçladığı bildirildi.

Kurulan ofis aracılığıyla sanayicilere ihracat süreçlerinde destek sağlanması, yeni pazar araştırmalarının yapılması ve uluslararası iletişim ağlarının güçlendirilmesi planlanıyor. Böylece bölgedeki firmaların dış ticaret kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Öğrencilere uygulamalı deneyim imkanı

Diyarbakır OSB tarafından yapılan açıklamada, ofisin öğrencilere uygulamalı deneyim kazandıracağı ve kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarına katkı sunacağı ifade edildi.

Sanayi ile akademiyi aynı vizyonda buluşturan adımın, bölgenin küresel ticaret gücünü artırmaya yönelik önemli bir gelişme olduğunun vurgulandığı açıklamada, üretim, gelişim ve uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda çalışmaların süreceği bildirildi.

Kaynak: ANKA