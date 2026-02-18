Haberler

Diyarbakır Osb'de "Dış Ticaret Ofisi" Kuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde, Dicle Üniversitesi'ndeki yabancı öğrencilerin sanayiyle bağlantılarını güçlendirmek amacıyla Dış Ticaret Ofisi kuruldu. Ofis, sanayicilere ihracat desteği ve pazar araştırmaları hizmeti verecek.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde, Dicle Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin bilgi ve uluslararası bağlantılarını sanayiyle buluşturmak amacıyla Dış Ticaret Ofisi kuruldu. Ofisin, sanayicilere ihracat süreçlerinde destek sağlaması ve yeni pazar araştırmaları yapması hedefleniyor.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Dış Ticaret Ofisi faaliyete geçti. Ofisin, Dicle Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin bilgi birikimi, dil avantajı ve uluslararası bağlantılarını sanayi ile entegre etmeyi amaçladığı bildirildi.

Kurulan ofis aracılığıyla sanayicilere ihracat süreçlerinde destek sağlanması, yeni pazar araştırmalarının yapılması ve uluslararası iletişim ağlarının güçlendirilmesi planlanıyor. Böylece bölgedeki firmaların dış ticaret kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Öğrencilere uygulamalı deneyim imkanı

Diyarbakır OSB tarafından yapılan açıklamada, ofisin öğrencilere uygulamalı deneyim kazandıracağı ve kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarına katkı sunacağı ifade edildi.

Sanayi ile akademiyi aynı vizyonda buluşturan adımın, bölgenin küresel ticaret gücünü artırmaya yönelik önemli bir gelişme olduğunun vurgulandığı açıklamada, üretim, gelişim ve uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda çalışmaların süreceği bildirildi.

Kaynak: ANKA
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum! Süreç için yeni adres verdi

Komisyon raporu sonrası süreçte atılacak ilk adımı paylaştı: Şimdi...
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor