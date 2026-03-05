Haberler

Diyarbakır'da deprem tatbikatı düzenlendi

Diyarbakır'da deprem tatbikatı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Diyarbakır Spor Lisesinde gerçekleştirilen tatbikata 355 öğrenci katıldı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi ile MEB koordinesinde yapılan tatbikatta farklı kurumlardan ekipler, olası bir deprem anında yapılması gereken müdahaleleri uygulamalı olarak sergiledi.

Diyarbakır'da 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bir okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama Kurtarma Birimi (AKUB) koordinesinde Diyarbakır Spor Lisesinde 355 öğrencinin katıldığı tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikatta farklı kurumların ekipleri koordineli şekilde görev alarak olası bir afet durumunda yapılması gereken müdahaleleri uygulamalı olarak sergiledi.

Çalışmada, 5 itfaiye, 8 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, 29 MEB AKUB, 8 UMKE, 6 AFAD personeli görev aldı.

Tatbikat uygulamasından önce lise öğrencilerine, başta deprem olmak üzere afet durumlarında neler yapılması gerektiğine ilişkin üç ayrı ekip tarafından üç farklı sınıfta bilgilendirme yapıldı.

Ekiplerin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşadıkları deneyimleri de aktardığı eğitimde öğrenciler, afetlerle ilgili merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.

Teorik eğitimlerin ardından tatbikat kapsamında senaryo gereği meydana gelen deprem sonrası öğrencilerin güvenli şekilde tahliye edilmesi sağlandı.

Ekipler tarafından enkaz altında kalan yaralıların kurtarılması, ilk yardım müdahalesi yapılması ve güvenli alanlara sevk edilmesi gibi çalışmalar uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Tatbikatla öğrencilerde afet bilincinin açığa çıkmasına katkı sunulurken, kurumlar arası koordinasyonun güçlenmesi de hedeflendi.

Kaynak: AA / Aziz Aslan
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama

Azerbaycan saldırısıyla ilgili İran'dan kafa karıştıran açıklama
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı

İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip 'Ben de varım' dedi

Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip "Ben de varım" dedi
Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar

Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu

Başlarından füze yağan çifte yöneltilen soru olay oldu
Paylaştığı videoya bakın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Akıllı olun' mesajı

Erdoğan'dan "Akıllı olun" mesajı
Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip 'Ben de varım' dedi

Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip "Ben de varım" dedi
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz