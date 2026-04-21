Diyarbakır'da '17. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı' açıldı

Diyarbakır'da "17. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Mezopotamya Fuarcılık tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi Ziraat ve Veteriner fakülteleri, Diyarbakır Ticaret Borsası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğinin desteğiyle Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışı için tören düzenlendi.

Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, törende yaptığı konuşmada, fuarın bölge üreticisinin dünyaya açılan penceresi olduğunu söyledi.

Kalkınmanın toprakla başladığını belirten Gölbaşı, şunları kaydetti:

"Tarımı güçlü olan bir bölgenin ekonomisi de sosyal hayatı, geleceğe güvenle bakışı da güçlü olur. Bu anlayışla kamu kuruluşlarımız, üniversitemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektörümüz bir araya gelerek bu fuarı bir gelenek haline getirmiştir. Bu fuarın en kıymetli yanı sadece makine ve ekipman sergilenmesi değil, alıcıyla satıcının bilgi ile tecrübenin buluştuğu ekosistemdir. Bu yılki fuarda yurt dışından özellikle komşularımızdan gelen yoğun ilgi bizi ayrıca memnun etmiştir."

İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan ise kentin yaklaşık 6,5 milyon tarım arazisine sahip olduğunu anlattı.

Kentteki tarım arazisinin 4 milyon 220 bin dekarının ekonomik olarak sulanabilir durumda olduğu bilgisini veren Alan, şunları aktardı:

"Bugün itibarıyla baktığımızda 1 milyon 587 bin dekarı sulanıyor. Bunun 1 milyon 23 bin dekarı Devlet Su İşleri tarafından, geriye kalan 564 bin dekarı da çiftçilerimiz tarafından sulanmaktadır. Yapımı devam eden Silvan Barajı ile 2 milyon 350 bin dekarlık alanımız daha sulanmaya açılmış olacak ve bu da Türkiye'de ikinci bir Çukurova olacak. Bundan sonraki süreçte dünyanın en iyi üç ovasından biri olan Çukurova'ya rakip olarak Mezopotamya Ovası geliyor. Tarımsal üretimde çok ciddi üretim potansiyeline sahibiz ama katma değeri düşük ürünlerimiz var. Bu fuarın da ürünlerimizin katma değerini artırmasına vesile olacağına inanıyorum."

Bu yıl fuarda 300 marka çiftçilerle buluşacak

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise fuarın 5 gün süreceğini ve her fuarda katılımcı sayısında artış gözlemlediklerini kaydetti.

Geçen yıl yaklaşık 126 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda bu yıl 300 markanın sergileneceğini bildiren Kaya, şöyle konuştu:

"Fuarda, yaklaşık 125 firmamızın çatısı altında 300 marka çiftçilerimizle buluşacak. Tarım, bu bölgenin vazgeçilmezi. Silvan Barajı'nın yapılmasıyla birlikte sulanabilir alan 4 milyon dönüm olacak, neredeyse Hollanda'nın yarısı kadar sulanabilir bir alanımız var. Hollanda'nın ihracatına baktığımız zaman tarım ihracatı 120 milyar avro civarında. Bizde güneş, toprak, beşeri kaynağımız, suyumuz da var. Aslında tarımın temel unsurları olan suyu, toprağı, güneşi ve insan kaynağını doğru değerlendirdiğimiz takdirde Türkiye'nin değil ithal etmek, tek başına Diyarbakır'ın bile Türkiye'nin tarım ihtiyacını karşılayacak potansiyelde olduğunu görebiliyoruz. Bu fuarlar tam da bunlar için önemli. Çiftçimizi sıradan üretimlerden çıkarıp modern, ekonomik katma değeri fazla ürünlere nasıl yönlendirebiliriz, bunu yapmamız gerekiyor."

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil de bölgenin ve kentin binlerce yıllık tarım ve hayvancılık geleneğiyle ülkenin en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Yeşil, "Günümüzde tarım sektörü yalnızca üretmekle değil, verimli, sürdürülebilir ve küresel rekabete uyum sağlayan bir üretim modeli geliştirmekle de sınanmaktadır. Üreticimizin emeğini koruyan, ürünün değerinde pazarlanmasını sağlayan ve tarımda katma değeri artıran her türlü çalışmanın destekçisiyiz. Bu fuar da tam olarak bu amaca hizmet etmektedir." diye konuştu.

Rusya Federasyonu Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin ise fuarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diyarbakır'ı ziyaret etme ve bu önemli sektörel etkinliğe katılma fırsatından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Gaşigullin, "Bugün gerçekten küresel zorluklara rağmen Rus ve Türk iş dünyası arasındaki bağların sağlam şekilde korunduğunu görüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı, stantlar gezildi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Cevat Delil, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, belediye başkanları, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları ile bölge illerinden oda ve borsa temsilcileri de katıldı.

Fuar, 25 Nisan'a kadar açık olacak.